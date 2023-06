Die Retzer „Miniköche“ tischten noch einmal frisch & regional auf

Beim Präsentationsessen von „Retzer Miniköche treffen Maxiköche“ verwöhnten die Miniköche der Mittelschule die geladenen Gäste, unter ihnen Bürgermeister Stefan Lang, die Schuldirektoren Barbara Sablik-Baumgartner (Tourismusschulen) und Cornelia Dammelhart (Mittelschule), Verena Maschek (Bildungsdirektion) und der Retzer „Slow Food Village“-Gründer Michael Vesely.

Die Idee zu dieser genussvollen Reihe kam von Vesely - und die beiden Retzer Schulen machten mit. Die erste Veranstaltung fand im Wohnquartier in Retz statt. Es folgte ein kulinarisches Treffen in der Wachtelwerkstatt von Jutta Poinstingl in Unternalb, dann ein gemeinsames Kochen der Mini- und Maxiköche, wo ein fleischloses Menü auf dem Plan stand.

Es wurde gequetscht, gehackt, gerührt, gekocht und - unter der Leitung von Ernährungstrainerin Christina Vorwalder - natürlich viel gelacht. Bei der Schlussveranstaltung sorgte Helga Achtsnit von der Mittelschule Retz mit ihren Miniköchen für ein dreigängiges Menü. „Wir haben eine Woche lang die Zutaten vorbereitet“, erzählte die Schulrätin und schickte die Schüler mit der Wildkräutersuppe zu den 30 Gästen in die Aula.

Es folgte als Hauptspeise ein Filet vom Strohschwein im Speckmantel mit grünem und weißem Spargel sowie Erdäpfelpüree. Als Nachspeise servierten die Schüler der zweiten und dritten Klasse ein Brandteigkrapferl mit Schlagobers und Erdbeeren.