Hollabrunner Maturatreffen führte nach Bayreuth

Das Matura-Jubiläum jährte sich zum 30. Mal und wurde erstmals mehrtägig in Bayern begangen. Der Grund: Mittlerweile haben sich drei der 17 Klassenkameraden in Deutschland niedergelassen, darunter Annemarie Haupt, die mit ihrer Familie in der Nähe von Bayreuth wohnt.

Sieben Schulfreunde trafen schon frühzeitig bei der Organisatorin zum Grillen ein und ließen sich an den nächsten Tagen von ihrer ehemaligen Schulkollegin bekannte Sehenswürdigkeiten der Festspielstadt und ihrer Umgebung zeigen, unter anderem das Haus Wahnfried, in dem das „Richard-Wagner-Museum“ untergebracht ist, den Hofgarten, das Festspielhaus am Grünen Hügel und die Eremitage.

Kulinarisch wurde man darüber hinaus in diversen Lokalen verwöhnt, während man sich „ältere“ Anekdoten aus der Schulzeit erzählte. „Die insgesamt elf Teilnehmer haben entspannte und lustige Tage in der Wagnerstadt verbracht“, schwärmt Sabine Rohrer, die nun als AHS-Lehrerin in ihrer ehemaligen Schule in Hollabrunn unterrichtet.

„Es war, als wären seit unserem letzten Treffen gar nicht so viele Jahre vergangen. Wir konnten sogar einige sehr persönliche Gespräche führen, weil unser ursprünglicher Zusammenhalt immer noch wirklich stark zu spüren ist“, berichtet Absolventin Eszter Langer, die zurzeit als Übersetzerin in Düsseldorf lebt.

Nach einem „Weißwurst-Frühstück“ bei Familie Haupt traten alle die Heimreise an und freuen sich schon auf das nächste Maturatreffen, bei dem hoffentlich auch wieder der einstige Klassenvorstand Erich Gschweidl und alle anderen Klassenkollegen mit dabei sein können.

