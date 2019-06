Beim Feuerwehrleistungsbewerb geht es vor allem um Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Die Handhabung der Geräte für einen klassischen Löschangriff geht dabei in Fleisch und Blut über. Die Feuerwehrmitglieder treten in Gruppen zu je neun Mitglieder an. In der Wertungsklasse Silber werden die Aufgaben per Los innerhalb der Gruppe verteilt. In die Klasse B dürfen Gruppen ab einer bestimmten Altersgrenze antreten und erhalten je nach Gesamtalter Zeitpunkte gutgeschrieben. Die Wertung erfolgt innerhalb der vier Feuerwehrabschnitte.