Bereit, wenn's brennt: 400 FF-Mitglieder drückten die Schulbank

Im Fokus standen Brände in Lagerhäusern und landwirtschaftlichen Objekten. Den Teilnehmern wurde ein grober Einblick in die Technik und Funktion von Getreidesilos und Hackschnitzelheizungen gegeben. „Neben der Auffrischung von Grundlagen - wie Brandschutzpläne, Strahlrohre und deren Wurfweiten sowie Deckungsbreiten - standen natürlich auch Einsatzbeispiele aus den vergangenen Jahren am Programm“, berichtet Abschnittsfeuerwehrkommandant Markus Zahlbrecht.

Der Vortrag beschäftigte sich außerdem mit der Löschwasserversorgung, aber auch mit der Entsorgung von mit Düngemittel oder Pflanzenschutzmitteln kontaminiertem Löschwasser.

Den Abschluss bildeten die Einsatzmöglichkeiten von Sondergeräten, wie Hubrettungsfahrzeuge zur effektiveren Brandbekämpfung bzw. Drohnen zur Erkundungsunterstützung sowie Wärmebildkameras.

Abschnittsfeuerwehrkommandant Zahlbrecht, sein Stellvertreter Christian Holzer, Abschnittssachbearbeiter Martin Baumgartner sowie Unterabschnittsfeuerwehrkommandant Martin Jelinek tourten durch die acht Unterabschnitte, um die Feuerwehrmitglieder zu schulen.

