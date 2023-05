FF Obergrub feierte mit „Maiwiesn“ ihren 100er

„Es war ein gelungenes Fest anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der FF Obergrub“, lautet das Fazit von Göllersdorfs Bürgermeister Josef Reinwein, der den Bieranstich bei der „Maiwiesn“ am Freitag übernehmen durfte.

Ein besonderes Highlight erlebte der Obergruber Feuerwehrmann Adolf Ranger: Er feierte am Abschnittsfeuerwehrtag seinen 96. Geburtstag und wurde von der Feuerwehr ausgezeichnet, weil er seit unglaublichen 80 Jahren Mitglied der Feuerwehr ist. „Auch von uns ein Danke für seinen Einsatz bei der Feuerwehr und für die Dorfgemeinschaft Obergrub“, zollte der Bürgermeister dem Feuerwehrmann Respekt.

100 Jahre als Motor der Dorfgemeinschaft

Er ist froh, dass Ranger „Gott sei Dank nicht über eine Vielzahl von Einsätzen berichten kann“. Die Obergruber Wehr musste in den 100 Jahren zwar nicht enorm viele Einsätze meistern, „ist aber ein wesentlicher Motor der Dorfgemeinschaft“, wie Kommandant Klemens Maurer bei seiner Festansprache betonte. „Das Anpacken dieser Gemeinschaft konnten wir auch am Sonntag beim Fest erleben“, lobte Reinwein. Er und sein Team stellten sich nach der Feldmesse, zelebriert von Michael Wagner, beim Frühschoppen mit der Blasmusikkapelle Göllersdorf mit einer Getränkespende ein.

Markus Zahlbrecht, Kommandant des Hollabrunner Feuerwehrabschnitts, freute sich über knapp 300 Besucher beim Abschnittsfeuerwehrtag in Obergrub. Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Zaussinger, die Landtagsabgeordneten Richard Hogl und Michael Sommer sowie Nationalratsabgeordneter Christian Lausch und die Stellvertreterin des Bezirkshauptmanns, Marianne Prinz, ließen es sich ebenfalls nicht nehmen, bei diesem besonderen Fest dabei zu sein.

Feuerwehr appellierte an Politik Fördergelder anzupassen

„Die Feuerwehren des Abschnitts bereiten sich immer wieder gemeinsam auf zukünftige Einsätze vor“, sprach Zahlbrecht die vielen Fortbildungen an. So wurde etwa zuletzt in Ausrüstung für Wald- und Flurbrände investiert und zehn Stück mobile Falttanks mit je 5.000 Liter Fassungsvermögen angeschafft, um die Löschwasserversorgung in abgelegenen Gebieten verbessern zu können. Ein solcher Falttank konnte auch in Obergrub besichtigt werden.

Zahlbrecht appellierte bei dieser Gelegenheit an die Politik, diverse Förderungen entsprechend anzupassen, um „die Sicherheit auch in Zukunft finanzieren und die gute Qualität beibehalten zu können“. Denn die Feuerwehren sind ebenfalls von der Teuerungswelle betroffen. Die hohen Energiekosten und Preissteigerungen für Ausrüstung müssen über Spendengelder finanziert werden.

60 Mitglieder wurden für ihre Tätigkeit geehrt

Nach dem Bericht des Abschnittsfeuerwehrkommandanten betonten Zaussinger, Hogl, Prinz und Reinwein in ihren Festreden, wie wichtig die Feuerwehren im Gesellschaftsleben sind und dankten den Mitgliedern für ihre Einsatzbereitschaft.

Große Freude hatten die Feuerwehren, dass knapp 60 Mitglieder für ihre langjährige Tätigkeit geehrt wurden. Außerdem wurde die Feuerwehrjugend Schöngrabern (25 Jahre), die Feuerwehr Obergrub (100 Jahre), die Feuerwehren Enzersdorf im Thale und Niederschleinz (125 Jahre) sowie die Feuerwehr Dietersdorf (140 Jahre) für ihre langjährigen Tätigkeiten ausgezeichnet.

„Herzlichen Dank für eure langjährigen und besonderen Verdienste im ehrenamtlichen Feuerwehrwesen!“, zeigt sich Zahlbrecht stolz auf die Mitglieder des Abschnitts. Besonders dankt er den Obergruben, die während ihres 100-Jahr-Festes auch noch den Abschnittsfeuerwehrtag ausrichteten.

Zum Feuerwehrabschnitt Hollabrunn

Der Abschnitt Hollabrunn besteht aktuell aus 49 Feuerwehren und einer Feuerwache mit insgesamt 1.983 Mitgliedern und 173 Fahrzeugen und Anhängern.

In den vergangenen zwölf Monaten wurden 790 Einsätze mit 6.162 Mitgliedern bewältigt.

Somit rückten die Feuerwehren des Abschnitts durchschnittlich alle elf Stunden zu Einsätzen aus.

Dabei wurden fast 10.000 Einsatzstunden geleistet.

Zusätzlich zu den Einsätzen fallen viele weitere Tätigkeiten, wie Ausbildungen und Wartungsarbeiten an, sodass von den Feuerwehrmitgliedern schätzungsweise weit über 100.000 freiwillige und unentgeltliche Arbeitsstunden geleistet wurden.

Im ersten Halbjahr 2023 wurden neben der Abhaltung von einheitlichen Winterschulungen, acht Fortbildungsveranstaltungen im Abschnitt angeboten, die sehr gut angenommen wurden. So konnten, auch dank der hervorragenden Arbeit der Ausbilder, zuletzt 41 neue Feuerwehrmitglieder ihre Basisausbildung erfolgreich abschließen.

