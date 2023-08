„Moderne Helden“ wurden in Thern groß gefeiert

Der Marienfeiertag stand im Thern ganz im Zeichen der Feuerwehr: Die Feuerwehren des Abschnitts Ravelsbach feierten den Abschnittsfeuerwehrtag und zwei Jubiläen der FF Thern. Diese gibt es bereits seit 130 Jahren, die Feuerwehrjugend Thern feierte ihren 25er.

Feuerwehrkurat Marius Claudiu Zediu zelebrierte die Heilige Messe, die den Beginn des Abschnittsfeuerwehrtags einläutete. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von der Jugend-Radetzkykapelle Heldenberg.

Große Hitze, kurze Reden und viel Dankbarkeit

Feuerwehrkommandant Franz Dinstl war sehr erfreut, dass viele Ehrengäste außerhalb des Feuerwehrwesens bei der Feier dabei waren. So begrüßte er den Nationalratsabgeordneten Christian Lausch, Landtagsabgeordneten Richard Hogl, die Stellvertreterin des Bezirkshauptmanns Marianne Prinz, die Bürgermeister Günther Brandstätter (Heldenberg), Franz Kloiber (Maissau), Hermann Fischer (Ziersdorf) sowie den Vizebürgermeister von Hohenwarth-Mühlbach Helmut Schachamayr. Natürlich war auch Bezirkskommandant Alois Zaussinger mit seinem Stellvertreter Reinhard Scheichenberger und Abschnittskommandant Schwingl mit dabei.

Die Feier fand unter freiem Himmel statt. Aufgrund der Hitze, hielten sich die Reden kurz: Dinstl gab einen kurzen Einblick in die FF Thern und die Feuerwehrjugend. Er betonte, dass es ihm sehr wichtig ist, die Kameraden im Aktivdienst zu halten. Außerdem sprach er die Erfolg der Kuppelmannschaft der FF Thern an.

Melanie Falb ist seit 2014 Feuerwehrjugendführerin Melanie Falb. Sie gab einen Überblick über die Geschichte der Feuerwehrjugend (FJ). Diese wurde am 1. Mai 1998 gegründet und übernimmt die Ausbildung der Feuerwehrjugend in der Gemeinde. Außerdem nahm die FJ Thern bei zahlreichen Bewerben teil. Falb lobte auch die sehr gute bezirksübergreifende Zusammenarbeit mit der FJ Großweikersdorf und der FJ Neudegg.

Feuerwehrmänner sind die Vorbilder vieler Kinder

Bürgermeister Brandstätter gratulierte zum Jubiläum und bedankte sich bei den Kameraden für ihren „ unermüdlichen Einsatz, die selbstlose Arbeit und die Opferbereitschaft“. Die FJ sei die Zukunft der Feuerwehr, auf ihre Leistungen sei der Bürgermeister sehr stolz.

Abschnittskommandant Andreas Schwingl bedankte sich ebenfalls für den unermüdlichen Einsatz und bei den zahlreichen Unterstützern. Den Jahresrückblick des Abschnitts ließ er aus und verwies die Interessenten auf eine Broschüre, die Abschnittssachbearbeiter Stefan Obritzhauser zusammengestellt hatte. Schwingls letzte Dankesworte galten Johannes Roch, der die Sparkasse Ravelsbach vertrat. Diese unterstützte die Wehr großzügig bei der Anschaffung des Atemschutzkompressors.

Marianne Prinz schilderte in ihrer Ansprache, dass die Blaulichtorganisationen, insbesondere die Feuerwehr, ganz vorne mit dabei sei, wenn es um Vorbilder der Kinder gehe. „Der Feuerwehrmann verkörpert den modernen Helden, welcher sich Herausforderungen mutig stellt und jederzeit bereit ist, sein Leben einzusetzen“, so die Stellvertreterin des Bezirkshauptmannes.

Zaussinger richtete ebenfalls Worte das Dankes an die Anwesenden. Zuerst an Kommandant Dinstl, der seine Truppe sehr gut anführt. Danach dankte der Landesfeuerwehrrat allen Bürgermeistern, dass die Zusammenarbeit mit ihnen so gut funktioniert. Einmal mehr sprach Zaussinger darüber, wie „wichtig die kleinen Feuerwehren in der Organisation sind, besondere im Katastrophenhilfsdienst“. Der FJ wünschte er, dass eine gelebte Kameradschaft, diese sei wichtig für die Zukunft der Feuerwehren.

Abgeordneter Hogl gratulierte der Feuerwehr Thern zum 130-jährigen Bestehen und der Feuerwehrjugend zu ihrem 25-Jahr-Jubiläum. „Die Feuerwehrjugend ist mit ihrer Ausbildung sehr wichtig für die Zukunft und das Rückgrat der Feuerwehren für das weitere Bestehen.“ Er wünschte allen viel Freude bei ihrer Tätigkeit und dass sie nach Einsätzen immer wieder gut heimkommen.

Nach der Landeshymne fand der Festakt im Feuerwehrhaus Thern einen gemütlichen Ausklang.

Auszeichnungen und Ehrungen:

Der Feuerwehr Mühlbach wurde für ihre 125-jährige Tätigkeit im Brand- und Katastrophendienst eine Urkunde überreicht.

Die Feuerwehrjugend FJ Thern erhielt eine Urkunde zu ihrem 25-jährigen Bestehen. Außerdem bekamen drei Mitglieder der Feuerwehrjugend ihre Abzeichen vom Landesfeuerwehrjugendbewerb in Winklarn.

Ehrenbrandinspektor Andreas Ebner von der FF Thern wurde das Verdienstzeichen 2. Klasse in Silber des NÖ Landesfeuerwehrverbandes verliehen.

Das Verdienstzeichen 3. Klasse in Bronze des NÖ Landesfeuerwehrverbands erhielten: Bettina und Josef Kölbl (FF Ebersbrunn); Wolfgang Knell (FF Glaubendorf); Gerhard Grosschopf (FF Hohenwarth); Benjamin Bender, Romand Dinstl, Melanie Falb, Markus Holzmann und Lukas Schnötzinger (FF Thern); Stefan Kaltenbrunner (FF Untersdornbach) und Markus Hofmann (Rotes Kreuz Ziersdorf).

Drei Verdienstmedaillen 3. Klasse in Bronze des NÖ Landesfeuerwehrverbandes wurden vergeben: Markus Wolfgang (FF Hohenwarth) sowie an Franz und Michael Ebermann (FF Thern).

Auszeichnungen für langjährige Tätigkeiten:

Ehrenzeichen für 60-jährige dienstvolle Tätigkeiten des NÖ Landesfeuerwehrverbands: Franz Miltner (FF Groß Wetzdorf); Ferdinand Schmid (FF Radlbrunn) und Johann Ebner (FF Thern).

Ehrenzeichen für 50 Jahre verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr und Rettungswesens: Manfred Nicham und Günter Trauner (FF Hohenwarth); Leopold Rittler (FF Kiblitz); Franz Ehrentraud (FF Minichhofen); Hermann Einzinger und Josef Gauser (FF Fahndorf).

Ehrenzeichen für 40 Jahre verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr und Rettungswesens: Friedrich Mantler (FF Dippersdorf); Johann Gnauer und Karl Huber (FF Ebersbrunn); Karl Fleischhacker (FF Gaindorf); Robert Heindl (FF Großmeiseldorf); Herbert Grosschopf und Josef Wolfgang (FF Hohenwarth); Leopold Gafoz (FF Mühlbach); Josef Bürgmayr (FF Radlbrunn) und Franz Mayr jun. (FF Thern).

Ehrenzeichen für 25 Jahre verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr und Rettungswesens: Christian Gauser und Martin Hentschker (FF Fahndorf); Andreas Picha (FF Gaindorf); Lukas Humpel (FF Glaubendorf); Thomas Kirschner (FF Groß Wetzdorf); Andreas Trauner (FF Hohenwarth); Markus Beck und Ernst Neugebauer (FF Mühlbach); Ernst Luisser (FF Rohrbach); Franz Ebermann, Martin Ebermann, Wolfgang Garber, Andreas Holzmann, Markus Holzmann, Edwin Mayer, Johannes Schmid, Rainer Schmid und Johann Zach (FF Thern).

Feuerwehrabschnitt Ravelsbach: