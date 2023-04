Lustiges Wiedersehen früherer Fachschülerinnen in Hollabrunn

Organisiert vom Absolventenverband der Landwirtschaftlichen Fachschulen Hollabrunn und Tulln, folgten zahlreiche ehemalige Schülerinnen der Fachschulen Korneuburg, Mittergrabern und Hollabrunn der Einladung und ließen sich vom aktuellen Abschlussjahrgang der Fachrichtung „Betriebs- und Haushaltsmanagement“ der LFS Hollabrunn kulinarisch verwöhnen.

Daniela Büger vom Kompetenzzentrum Beluqua in Ziersdorf referierte über Gedächtnistraining zur Demenzvorbeugung und zeigte unter anderem auf, wie leicht es funktionieren kann, sich die Einkaufsliste zu merken. Im zweiten Teil strapazierte die Dichterin Christa Mang, die „… mittn aus da Sö“ ihre erfrischenden Gedichte in Weinviertler Mundart vortrug, die Lachmuskeln der Besucherinnen. Danach wurden noch Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit aufgefrischt.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.