So bot die Studentenverbindung Rugia Retz eine kreative Gartenwerkstatt an. Die Stadtkapelle gestaltete bei strahlendem Sonnenschein ein Nachmittagsprogramm für fast 30 Kinder. Die Kids hatten Gelegenheit, sich auszupowern. Es wurden Bilderrahmen gestaltet und passend zum Titel "Music in Action" wurde fleißig marschiert und sogar eine kleine Kürfigur geprobt. Ein kühlendes Eis für jeden durfte nicht fehlen.

Der Weltladen Retz und der Dorferneuerungsverein Altstadt Retz stellten sich ebenfalls in den Dienst der lustigen Sache, um Kindern einen abwechslungsreichen Tag zu bieten.

Am Freitag, 16. Juli, ist der Tennisverein TC Retz mit Spiel und Spaß am Tennisplatz an der Reihe (17 bis 19 Uhr). Weiter geht es am Samstag, 17. Juli, bei der Retzer Windmühle. "Mühle und Brot mit allen Sinnen erleben", ist der Titel dieses Ferienspiels, das um 15 Uhr startet.

Letzter Juli-Termin ist ein Blaulicht-Nachmittag mit der Feuerwehr und dem Roten Kreuz. Dieser findet am Samstag, 31. Juli, von 13 bis 17 Uhr im Retzer Feuerwehrhaus statt.

Weitere Termine sind in eurer Hollabrunner NÖN sowie auf retz.ferienspiele.at zu finden.