Adventfenster & Punsch beim Wullersdorfer Stiegenwirt

Am Samstag (3. Dezember) ist es so weit: Das dritte Adventfenster wird in Wullersdorf erleuchtet, und zwar in der Galerie Stiegenwirt am Hauptplatz. Isabella Fritsche gestaltet das Adventfenster für den 3. Dezember. Am 14. Dezember tut sich ein weiteres Adventfenster auf, dieses gestaltet der Kalladorfer Künstler Ernst Exinger.

Am 3. wird jedenfalls ab 17 Uhr zum Advent-Punsch eingeladen. Edith Hörmann kümmert sich um die bezaubernde weihnachtliche Dekoration rund um den Punsch. Außerdem erwartet die Besucher eine besondere Ausstellung beim Stiegenwirt mit zahlreichen Werken der Künstler, die dem Wullersdorfer Kunst- und Kulturkreis angehören.

Alle weiteren Adventfenster werden von den Anrainern des Wullersdorfer Hauptplatzes in ein besinnliches Licht gerückt. Diese Aktion ist die erste gemeinsame Aktion der Bewohner des Wullersdorfer Hauptplatzes nach der Pandemie.

Folgende Künstler stellen beim Stiegenwirt aus:

Monika Altenburger (Malerei)

Felix Cumpel (Keramik)

Ernst Exinger (Malerei, Skulptur)

Isabella Fritsche (Fotografie, Mixed Media)

Josef Glasl (Skulptur, Fotografie)

Edith Hörmann (Keramik, Mixed Media)

Johannes Hradecny (Malerei, Kunsttischlerei)

Robert Moder (Drechselkunst)

Franz Seidl (Malerei)

Andreas Semerad (Fotografie)

Reinhard Srb (Fotografie, Mixed Media)

Gisela Steiger-Semerad (Aquarell)

Fritz Tradinik (Fotografie)

Fanny Wagner (Keramik)

Nicole Wallrodt (Malerei)

