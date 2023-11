Kettensägen-Schnitzereien, Esel und ein Shuttle nach Hadres

Romana Schuler, Organisatorin des über die Bezirksgrenzen hinaus bekannten Adventmarktes in Hadres, musste die Standgebühren minimal erhöhen. „Die Nachfrage läuft sehr gut, wir haben mehr als letztes Jahr“, informiert sie. 95 Stände, mit Presshäusern insgesamt 200, wird man in der Kellergasse besuchen können. Primär wird in Hadres Kunsthandwerk angeboten, Glühwein und Punsch dürfen freilich nicht fehlen. „Uns ist wichtig, dass die Produkte selbst hergestellt wurden“, erzählt sie im NÖN-Gespräch. Schritt für Schritt möchte der Hadreser Adventmarkt von Styroporbecher auf Häferl umstellen. Neu ist heuer der Shuttlebus vom Bahnhof Hetzmannsdorf-Wullersdorf direkt zum Adventmarkt.

Der Retzer Tourismusstadtrat Daniel Wöhrer freut sich über zwei Gastro-Standln mehr als im Vorjahr beim Retzer Adventmarkt „drunter und drüber“. „Die normalen Verkaufsstände werden nicht mehr. Die Aussteller suchen sich gezielt aus, wo sie die Adventwochenenden verbringen wollen“, sagt der Retzer. Die Standgebühr wurde nicht erhöht, obwohl der Adventmarkt heuer drei und nicht nur zwei Tage lang stattfindet. Der Großteil seien Stammaussteller; 90 Stände befinden sich nach derzeitiger Lage am Hauptplatz und 14 im Keller. Angeboten werden Kunsthandwerk, Imkereiprodukte, Selbstgehäkeltes, Kerzen und Bücher. „Das Ausgefallenste sind wahrscheinlich die Lasergravuren für personalisierte Tassen“, meint Wöhrer.

In der Alten Hofmühle kommen Esel zu Besuch

Susanne Köck, Organisatorin des Adventmarktes in der Alten Hofmühle Hollabrunn, hat die Standgebühren heuer ebenfalls unberührt gelassen. Die Anzahl der Stände sei circa gleich wie im Vorjahr. Es wird wieder alteingesessene Anbieter geben. Zu sehen und erstehen gibt es Klosterarbeiten, Emailleschmuck und vieles mehr. „Jedes Produkt soll nur einmal vertreten sein, damit es keine Konkurrenz unter den Ständen gibt“, informiert Köck. Ein besonderes Highlight sind heuer die Esel am Sonntag, mit denen man spazieren gehen kann.

Mit der „Langen Einkaufsnacht“ am Freitag, 24. November, startet in Hollabrunn auch das Adventdorf. „Die Standgebühr wurde ganz leicht angehoben“, informiert Stadtmanagerin Julia Katschnig. Die Anzahl der Stände ist gleich geblieben. Am Freitag, 24.11., wird von 18 bis 20 Uhr die Krippenausstellung in der Alten Hofmühle mit Krippensegnung und musikalischer Umrahmung eröffnet.

An den Adventfreitagen und -samstagen gibt es am Hauptplatz von 15 bis 18 Uhr Livemusik von der Hollabrunner Stadtmusik, der Musikschule und Werkl-Fritz. In der Stadtbücherei wird am 25.11., 2.12. und 9.12. von 15 bis 17 Uhr eine Christkindlwerkstatt mit Maria's Kreativwerkstatt angeboten. Herzen für den großen Weihnachtsbaum am Hauptplatz und Dekoration für die Fußgängerzone und den Hauptplatz werden wie immer von Schulen gestaltet. Neu ist der Fotoworkshop für Kinder und Jugendliche im Historischen Festsaal: Am 25.11. und 16.12. um 15 Uhr können „Zauberhafte Weihnachtskarten“ gestaltet und gedruckt werden.

Christoph Schneider von der Pulkauer Wirtschaft musste die Standgebühren erhöhen und auch den Glühwein um 50 Cent. Zwölf Standler werden in der Stadt ausschenken und 35 Aussteller werden Produkte wie Adventkränze, Aquarelle, Keramik, Hanf und Bienenwachs anbieten. Das Ausgefallenste sind die Kettensägen-Schnitzereien. „Wir sind sehr gut ausgelastet“, freut sich Schneider.

Singen mit Blick auf das nächtliche Hardegg

Der Nationalpark Thayatal veranstaltete den Adventmarkt in den letzten Jahren immer abwechselnd mit Hardegg. Heuer findet er wieder im Nationalparkhaus statt. Liebevoll geschmückt präsentiert sich dieses in stimmungsvollem Ambiente. „Die Standler kommen ausschließlich aus der Region. Von handgefertigten Holzdekoration, Drechselkunst, bäuerlichen Produkten über selbst gebundene Adventkränze, hausgemachte Imkereiprodukte und regionale Kunstkalender findet man dort alles, was das Herz begehrt“, informiert Bernadette Lehner vom Nationalpark.

Die Freiwillige Feuerwehr Merkersdorf sorgt an beiden Tagen für Glühwein und Punsch, gemeinsam mit dem Café-Restaurant im Nationalparkhaus kümmern sie sich um das leibliche Wohl. „Zum Ausklang und Abschluss des Adventmarktes begleiten wir Karoline Schöbinger zum gemeinsamen Singen in den winterlichen Nationalparkwald. Laternen, Fackeln und der Ausblick auf das nächtliche Hardegg – vor so einer Kulisse gemeinsam zu Singen, stimmt uns auf die kommende ruhige Zeit des Jahres ein“, freut sich Lehner.

Stefans Punschhütte beim Ravelsbacher Adventmarkt. Foto: Günter Rapp

Der 28. Ravelsbacher Adventmarkt am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Dezember, hat auch heuer wieder viel zu bieten. Samstag und Sonntag findet zwischen 14 und 18 Uhr wieder die weihnachtliche Ausfahrt der Gartenmodellbahn von Altpfarrer Pater Christian Blauensteiner im Barockgarten am Hungerturm statt. An den beiden Tagen steht auch der Bummelzug am Hauptplatz bereit, für Rundfahrten durch die vorweihnachtliche Marktgemeinde. Ebenfalls besucht werden können die größte Krippenlandschaft Niederösterreichs in der Jakob-Prandtauer-Kirche, der Krippenweg und Krippenausstellung rund um den Hauptplatz sowie der Garten des Lichts mit über 7.000 Kerzen und der tollen Schmidataler Strohkrippe im Barockgarten.

In der Pfarrkirche Ravelsbach finden auch Konzerte statt: weihnachtliche Lieder und Gedichte der Mittelschule und Volksschule Ravelsbach am Samstag um 14.30 Uhr, ein Weihnachtskonzert des Jugendorchesters Manhartsberg-Maissau-Ravelsbach am Samstag um 16 Uhr, ein Adventkonzert mit dem Vokalensemble "Kreuz & Quer" am Samstag um 18.30 Uhr, ein Adventkonzert mit dem "Peace & Hope" Gospelchor Hollabrunn am Sonntag um 16 Uhr und der Ausklang mit der Jugend Deutschmeisterkapelle Ravelsbach am Sonntag um 18.30 Uhr.

Besonders stimmungsvoll verspricht der Eggendorfer Weihnachtszauber in der legendären Steinbrucharena in Eggendorf am Walde am Samstag, 2. Dezember, von 15 bis 20 Uhr und Sonntag, 3. Dezember, von 10 bis 19 Uhr zu werden. Am Samstag kommen zudem um 18.30 Uhr die Perchten: WoschBergPass aus Leitzersdorf und am Sonntag um 15 Uhr besucht der Nikolaus die braven Kinder (und Erwachsenen). Weihnachtliche Klänge, Alpakas und regionale Köstlichkeiten bereichern die Veranstaltung. Und für die kleinen Besucher gibt's Kinderbasteln, Weihnachtsbackstube und einen Christkindlpostkasten.