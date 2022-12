Beim Retzer Advent war "drüber & drunter" viel los

Werbung

Der Retzer Adventmarkt "drüber & drunter" war heuer erneut Treffpunkt für eine gemütliche Auszeit. Viele auswärtige Besucher ließen sich die Veranstaltung nicht entgehen.

Von den vielen Holzhütten und Ausstellern abgesehen, wo es zu essen und zu trinken gab, war das Angebot außerordentlich vielseitig. Der Name „drüber & drunter“ lässt sich davon ableiten, da das Fest auf drei Ebenen stattfand: im Rathaus, am Hauptplatz sowie unter der Erde im Erlebniskeller. Adventkonzerte, Nikolaus-Besuch, Ponyreiten für die Kleinsten, Christkindl in der Türmer Stube im Rathaus, Krippenausstellung des Dorferneuerungsvereins Altstadt Retz in der Aula des Stadtamtes – es war für alle etwas dabei.

Ein musikalisches Schmankerl gab's Sonntagnachmittag in der Rathauskapelle: Sieben Blechbläser der Stadtkapelle Retz haben sich zu "Brass 7" zusammengefunden und interpretierten in diesem Premierenkonzert ausgewählte Literatur aus verschiedenen Epochen. Exquisite Bläserkunst quer durch die Epochen stand dabei auf dem Programm.

