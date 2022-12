Einzigartige Stimmung im Radlbrunner Brandlhof

Vollbild

Nach der Begrüßung der Gäste durch Manuela Göll: Günther Brandstätter, Richard Hogl, Schmied Patrick Rastelli (vorne), Sitzendorfs Vizebürgermeister Florian Hinteregger, Erwin Pröll, Martin Lammerhuber, Manuela Göll, Marianne Lembacher, Ziersdorfs Vizebürgermeister Stefan Schröter, Pater Edmund Tanzer, Schnitzer Bernhard Hackl, Peter Steinbach und Hermann Fischer. Maria Spindler zeigte ein Christkindbremserl. Dieses wird an die Türschnalle gehängt, damit die Kinder am Heiligen Abend nicht durchs Schlüsselloch schauen können. Die Gassl-Spieler alias Matthias Ihrybauer am Akkordeon und Gitarrist Andreas Neumeister ließen mit einem französischen Walzer beim Radlbrunner Adventmarkt im Brandlhof aufhorchen. Manuela Göll begrüßte die Gäste beim Advent im Brandlshof. Vizebürgermeister unter sich: Florian Hinteregger und Stefan Schröter. Manfred Schönleitner vom Wilhelmsburger Geschirrmuseum stellte Ausstellungsstücke für das Jahresthema Keramik zur Verfügung, unter anderem diese Lampe mit Lilienporzellan. Nach ihrer Lesung: Rudi Bulant und Elisabeth Schöffl-Pöll. Manuela Göll und Harald Froschauer, kaufmännischer Geschäftsführer der Volkskultur NÖ, drehten eine Runde am Adventmarkt. Der einheimische Männerchor „Taktlos“ machte Stimmung (v.l.): Erich Kurtz, Gerhard Zimmermann, Erich Knell, Toni Deibler und Reinhard Graf.

