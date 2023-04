Investoren erwerben Anteile an Firma in Hollabrunn

Aerotec hat ambitionierte Wachstumspläne. Realisiert werden sollen diese mit Finanzspritzen und dem persönlichen Engagement von zwei Investieren: Die beiden Unternehmensberater Johannes Suppan und Christoph Strobl erwerben je 37,5 Prozent der Unternehmensanteile, die restlichen 25 Prozent hält der geschäftsführende Gesellschafter Thomas Gruhn. Die Verträge sind in trockenen Tüchern.

„Das Thema der natürlichen Be- und Entlüftung in der industriellen Produktion birgt enormes Potenzial. Die innovative Aerotec-Technologie bietet in dieser Nische echte Wettbewerbsvorteile, die wir künftig gemeinsam nutzen wollen“, erklärt Suppan. Beide Investoren versichern die langfristigen Perspektiven ihres Einstiegs.

„Wir verstehen uns als strategische Investoren, die neben den finanziellen Mitteln ihr Know-how und ihre Erfahrung im Bereich von Controlling und Business-Developement einbringen werden“, erklärt Strobl. „Nach einem erfolgreich absolvierten Sanierungsverfahren im vergangenen Jahr, das aufgrund Corona-bedingter Nachwehen nötig war, hat das Unternehmen mit dem Einstieg der beiden Investoren nun echte Wachstumsperspektiven, die wir gemeinsam nutzen wollen“, freut sich Geschäftsführer Gruhn.

„Wir können mit unserer innovativen Technologie den vorhandenen großen Bedarf am Markt sehr gut bedienen – und genau das werden wir machen“, verkündete Gruhn Ende vergangenen Jahres, als das Sanierungsverfahren kundgetan wurde. Aerotec-Europa Gesellschaft für lufttechnischen Systembau mbH mit Sitz in Hollabrunn hatte im vorangegangenen Geschäftsjahr mit seiner 17-köpfigen Belegschaft einen Umsatz von 3,5 Millionen Euro erwirtschaftet.

•Suppen, Gruhn, Strobl: das neue Gesellschafter-Trio bei Aerotec. Foto: Aerotec

