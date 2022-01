Hollabrunn hat einzige vakante Lungen-Kassenstelle

In Hollabrunn hatte man gehofft, dass mit den jüngsten neuen Kassenverträgen in NÖ auch die Stelle des Lungenfacharztes in der Bezirkshauptstadt wieder besetzt werden könne. Doch Fehlanzeige. Ein halbes Jahr nach der Übersiedlung des Lungenexperten Wolfgang Weinwurm – er hatte seine Praxis am Koliskoplatz – in den Bezirk Mistelbach bleibt diese Versorgungslücke bestehen. „Hier ist auch seitens der Gemeinde dringend Handlungsbedarf gegeben“, meint Gemeinderat Bernhard Wagner von der Liste Scharinger.

Andere Gemeinden seien bereits mit gutem Beispiel vorangegangen und hätten mit Resolutionen Verbesserungen in der medizinischen Versorgung vor Ort erzielt, sagt Wagner. Er erinnert in diesem Zusammenhang genauso an die seit zwei Jahren bestehende Situation bezüglich der Nacht- und Wochenenddienste der Hollabrunner Apotheken. „Auch hier ist es mittlerweile zur Normalität geworden, in andere Gemeinden ausweichen zu müssen.“

„Wir warnen seit vielen Jahren vor Ärztemangel“

„Leider gibt es weiterhin keinen Interessenten für die Kassenstelle Lungenheilkunde in Hollabrunn“, bestätigt Birgit Jung, Sprecherin der Ärztekammer NÖ. Es ist die einzige vakante Lungen-Kassenstelle, weshalb zu hoffen sei, „dass wir die Stelle in absehbarer Zeit nachbesetzen können“.

Der allgemeine Ärztemangel betreffe besonders die Allgemeinmedizin sowie die Kinder- und Jugendheilkunde. „Seit vielen Jahren warnen wir vor einem Ärztemangel und machen darauf aufmerksam. Mittlerweile ist der Ärztemangel in allen Regionen spürbar, am Land und auch in den Städten“, betont Jung. Die Anzahl der ausgeschriebenen Stellen, die übrigens unter www.arztnoe.at nachgeschlagen werden können, variiere geringfügig, der Trend sei aber seit Langem gleich.

Die Gründe für den Ärztemangel seien vielschichtig. „Einerseits sind niedergelassene Kassenärzte mit sehr viel Bürokratie konfrontiert, gepaart mit zu wenig Zeit. Dadurch ist es schwierig, sich ausgiebig mit jedem einzelnen Patienten beschäftigen zu können“, weiß Jung.

Dies sei ein Grund, warum immer weniger Mediziner nach ihrer Ausbildung im öffentlichen Gesundheitssystem arbeiten wollen. Andererseits seien die restriktiven Zugangsbeschränkungen zum Studium nicht gerade förderlich, um die ärztliche Versorgung langfristig sicherzustellen. „Mit dem aktuellen Aufnahmetest werden nicht jene Medizinstudenten ausgewählt, die später am Land eine Kassenordination als Hausarzt bzw. Hausärztin betreiben wollen“, heißt es seitens der NÖ Ärztekammer.

Dazu komme, dass die Ärzteschaft früher zu 75 Prozent männlich war. Derzeit liegt der Männeranteil nur noch bei etwa einem Drittel. Die früher sehr häufig vorgekommene Rollenverteilung „Ordination als Familienbetrieb“ mit dem Mann, der Arzt war, und der Frau, die als Ordinationsassistentin mitgearbeitet hat, gibt es also kaum mehr.

„Wir haben bereits 2007 darauf hingewiesen, dass dieses Problem auf uns zukommen wird“, erinnert Jung. „Wir kennen das Alter unserer Mitglieder und wissen, wann sie in Pension gehen.“ Wenn die Zahl der pensionierten Mediziner größer ist als jene der Jungärzte, die in Österreich zu arbeiten beginnen, sei die Rechnung nicht schwer …

Dass es immer wieder Gemeinden gibt, die mit besonderen Anreizsystemen versuchen, das Interesse von Ärzten zu wecken, bleibt auch der Ärztekammer nicht verborgen: „Selbstverständlich weisen wir bei Ausschreibungen darauf hin.“ Die Liste Scharinger wünscht sich, dass auch die Stadtgemeinde Hollabrunn Akzente in diese Richtung setzt.

