Ärztliche Direktorin Hollabrunner Spital verlor nun seine „Davies-Cup-Heldin“

Lesezeit: 3 Min RH Red. Hollabrunn

Wünschten Susanne Davies (2.v.l.) alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt: der interimistische Kaufmännische Direktor Hubert Groiss, der stellvertretende Ärztliche Direktor Franz Hoffer und Pflegedirektorin Silvia Hickelsberger. Foto: LK Hollabrunn

D ie Ärztliche Direktorin und Primaria der Internen Abteilung am Landesklinikum Hollabrunn, Susanne Davies, trat am 1. April nach 36 Jahren im Haus ihren wohlverdienten Ruhestand an.