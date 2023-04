Pulkauer Bäuerinnen spenden für Erdbebenopfer

Die Bäuerinnen der Stadtgemeinde Pulkau veranstalteten am Palmsonntag nach der Messe in der Blutkirche in der Vinothek eine Agape. Zahlreiche Messbesucher, unter ihnen Vizebürgermeisterin Christina Ruisinger und Stadtrat Kurt Hofbauer, stärkten sich bei g'schmackigen Aufstrichbroten und hausgemachten Mehlspeisen.

Die Bäuerinnenorganisation mit rund 100 Mitgliedern aus den Orten Groß-Reipersdorf, Pulkau, Rafing, Rohrendorf und Leodagger gehört dem Verein „Die Bäuerinnen NÖ“ an. „Der Erlös geht an die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien“, erklärte Gemeindebäuerin Sandra Schifter und dankte ihren fleißigen Mitarbeiterinnen für die Organisation der karitativen Veranstaltung.

