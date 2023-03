Pflegegeld-Ansuchen landen immer öfter vor Gericht

„Gerade im Sozialrecht geht es verstärkt zu Gericht“, schildert Kauer. Auch in Bezug auf Krankengeld würde es vermehrt zu Klagen kommen. Die Tatsache, dass die Pflege als schwere Tätigkeit einzustufen sei, beschäftigt den Kammerrat ebenfalls. „Die Arbeiterkammer erfindet sich nicht neu, der Index der Zufriedenheit ist sehr hoch“, freut sich Kauer.

Generell würden die Fälle immer komplexer, bemerkte Feigl, der einen konkreten Fall aus dem Bezirk aufzeigte: Herr K. suchte im Jahr 2022 bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) aufgrund einer Augenerkrankung um Pflegegeld an. Doch die PVA-Untersuchung ergab, dass eine hochgradige Sehbehinderung bzw. Blindheit ausgeschlossen werden kann. Der Mann wandte sich daraufhin an die AK-Bezirksstelle Hollabrunn und es wurde Klage gegen die PVA eingebracht.

Die Untersuchung durch einen gerichtlich beeideten Sachverständigen ergab, dass Herr K. durch seine Krankheit an einer Netzhautveränderung der Augen leidet und diagnosebezogen als blind zu bezeichnen sei. Dem Mann wurde auf diesem Wege die Pflegestufe 4 zuerkannt.

„Leider nur mehr am Klagsweg ...“

„Bei Pensionen und Pflegegeldeinstufungen müssen wir leider feststellen, dass immer mehr Personen durch die PVA von Haus aus abgelehnt werden bzw. sehr niedrig eingestuft werden“, schildert Feigl. Leider sei es dann nur mehr am Klagsweg möglich, hier eine Änderung des PVA-Bescheides zu erwirken, was in vielen Fällen sehr schwierig umzusetzen sei. „Besonders wenn kein Berufsschutz vorliegt.“

Insgesamt suchten 8.595 Personen im Vorjahr Rat bei der AK Hollabrunn, in 3.810 Fällen kam es zu konkreten Beratungen in Problemfällen. Die Zahl der Insolvenzen im Bezirk blieb auf niedrigem Niveau, hier wurden 405.574 Euro für Betroffene eingebracht. Unterm Strich wurde 2022 eine Summe von 1.555.643 Euro von der Bezirksstelle für ihre Mitglieder erstritten.

