In den vergangenen Wochen war auch die Arbeiterkammer (AK) nur telefonisch oder via E-Mail erreichbar. Diese Zeit ist nun vorbei: Mit 4. Mai sind die Türen der AK-Bezirksstellen wieder für persönliche Beratungen geöffnet. „In dringenden Fällen“, sagt Hollabrunns AK-Leiter Martin Feigl. Eine persönliche Vorsprache ist nach einer Terminvereinbarung möglich, beim Besuch in der Bezirksstelle gilt die Maskenpflicht.

Was sind dringende Fälle? „Wenn zum Beispiel ein Bescheid abgelehnt worden ist oder wenn man kein Geld vom Arbeitgeber bekommt“, erklärt Feigl. Bei weniger dringenden Anliegen ersucht die Kammer, Auskünfte weiterhin per Telefon oder E-Mail einzuholen. „Die Gesundheit der Mitglieder und unserer Kollegen hat absoluten Vorrang“, sei trotz Lockerungen entsprechende Vorsicht geboten.

Arbeitnehmer als tragende Säulen der Krise

Feigl, der die letzten Wochen alleine in der Bezirksstelle verbrachte, ist froh, dass der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Immerhin hätten sich die Arbeitnehmer in der Coronakrise als die wahren Leistungsträger des Landes herauskristallisiert. Ob in Produktion, Handel, im Gesundheitsbereich, bei den Blaulichtorganisationen oder in der Daseinsfürsorge: „Sie alle waren tragende Säulen in der Krise und haben dafür gesorgt, dass das Leben im Land weiter funktioniert“, betont der AK-Leiter.

Er lobt außerdem die Zusammenarbeit der Sozialpartner – AK, AMS und Wirtschaftskammer: „Ohne diese wäre die Herkulesarbeit gar nicht zu stemmen gewesen“, spricht er das Kurzarbeitspaket der Regierung an, das auch im Bezirk Hunderte Arbeitsplätze aufrechterhalte.