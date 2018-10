Die Stadt sei nicht reich an Bäumen, eher reich an Schulden. Grünen-Stadtrat Martin Pichelhofer brachte es am Samstag am Hauptplatz auf den Punkt, warum die Aktion „Baumpatenschaft“ ins Leben gerufen wird. Bürger können für mehr Grün in ihrem Umfeld sorgen, indem sie einen Baum finanzieren oder eine Pflegepatenschaft eingehen. 18 Interessenten haben sich gemeldet, berichtete Pichelhofer am Sonntag. Das Thema sei den Leuten ein Bedürfnis.

In Retz wird jede Fällung scharf beobachtet: Die Entscheidung fußt auf der Bewertung eines Sachverständigen, erklärt VP-Bürgermeister Helmut Koch. „Die Verantwortung liegt bei der Stadtgemeinde, speziell bei mir“, begründet er, warum diese Schritte notwendig sind. „Wir für Retz“-Stadtrat Günther Hofer appellierte ebenso, sich an der Patenschaft zu beteiligen.

Start am Angerspielplatz

Gerade in Zeiten des Klimawandels sei es wichtig, Vorsorge für ein Mehr an Schattenspendern zu tragen, meint Pichelhofer. Retz startet mit zwei Nussbäumen sowie je einer Kastanie und Linde. Sie werden zum Teil für Volksschüler, die passend dazu Baumbilder malten, am Angerspielplatz gepflanzt.

Grünen-Mandatarin Laura Walzer hofft, dass die ersten beiden Jahrgänge auf „ihre“ Nussbäume achtgeben. 2015 finanzierte ein Patenschaftsprojekt auf Cogo-Initiative Pflanzungen beim Spielplatz in der Poisgasse.