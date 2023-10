„Kaffee mit da Heh“ im Retzer Stadtamt

Im Rahmen der Aktionswoche „Gemeinsan.Sicher“ wurde das Sitzungszimmer im Amtshaus Retz kurzerhand zur Polizeiinspektion mit Einladung zum Kaffee umfunktioniert. Dabei war es möglich, in entspannter Atmosphäre mit Kontrollinspektor Otto Marscheck ins Gespräch zu kommen. Manch kleineres Problemchen konnte hier angesprochen werden und Anregungen vorgebracht werden.

Otto Marscheck hätte wohl einem größeren Ansturm standgehalten, meinte aber: „Ich sehe es als Zeichen der guten Verbundenheit mit der Bevölkerung. Bei uns am Land haben wir für alle jederzeit ein offenes Ohr und bieten rasche Abhilfe, so weit es in unserer Macht steht.“ Bürgermeister Stefan Lang kam auch auf einen Kaffee vorbei und lobte die Retzer Polizei für die gute Zusammenarbeit und für ihren täglichen Einsatz zum Wohle der Bürger. Ein älterer Retzer bemerkte beim Lesen der Einladung „Coffee with Cops“: „Früher hätt ma gsogt: Kaffee mit da Heh.“

Kontrollinspektor Marscheck stellte seinerseits fest, dass auch die Polizei unter Personalmangel leidet und verzweifelt Mitarbeiter sucht.