Es geht um die Zukunft: Pfarre Hollabrunn lädt zur Klimakonferenz

Es gehe darum, die Klimakrise sozial- und generationengerecht zu meistern, wie es Papst Franziskus schon 2015 in der Enzyklika „Laudato Si“ betont hat. „Deshalb wollen wir, der Pfarrgemeinderat, gemeinsam mit vielen Pfarr- und Gemeindemitgliedern einen Beitrag zu mehr Umweltschutz - nicht nur in unserem eigenen, sondern auch im öffentlichen Leben – leisten“, sagt Pfarrgemeinderatsmitglied und VHS-Leiter Leopold Schogger.

In den vergangenen Wochen gab es eine Online-Umfrage, die nun Basis für eine moderierte Klimakonferenz am Freitag, 9. Juni, von 17 bis 21 Uhr im Pfarrzentrum Hollabrunn ist. Hier sollen konkrete Vorhaben besprochen werden, die in den nächsten Monaten umgesetzt werden sollen. Katholische Jungschar und Katholische Jugend sollen als künftige Generationen besonders in die Aktion eingebunden werden. Eigene Klimakonferenzen für diese Gruppen sind angedacht. Ein weiteres Ziel ist es, das sogenannte EMAS-Gütesiegel für die Pfarre zu erlangen. Dahinter steckt das europäische Umweltmanagementsystem und es müssen spezielle Vorgaben erfüllt werden, die dann von externen Prüfern kontrolliert werden.

Wer gerne mitmachen will, gute Ideen dazu hat, Verantwortung für einen bestimmten Bereich übernehmen will, kann sich jederzeit bei Leopold Schogger melden (0680 50 11 676, l.schogger@outlook.com). Jeder Teilnehmer an der Klimakonferenz erhält ein kleines Geschenk. Für Getränke und eine Stärkung ist gesorgt.