ASO Hollabrunn: Auf Tuchfühlung mit Esel, Schaf und Co.

„Die Natur wird für einen bestimmten Zeitraum zum Klassenzimmer und die Tiere als Co-Pädagogen unterstützen auf neue Art und Weise Lernprozesse. Die Aktivitäten mit den Tieren und in der Natur ermöglichen ganzheitliches Lernen und bringen Abwechslung in den Schulalltag“, steht auf der Homepage von Asino zu lesen. Eine wunderbare Motivation und Einladung beinhaltet diese Beschreibung, eine Einladung, der die Schüler der Allgemeinen Sonderschule (ASO) Hollabrunn sehr gerne folgten.

Tiergestützte Pädagogik mit Eseln und anderen Vierbeinern steht bei Asino in Magersdorf auf dem Programm. Die Auseinandersetzung mit den Schafen, Eseln und Katzen war für die Kinder sehr abwechslungsreich und interessant. Die Begegnung machte Spaß und beruhigte die Schüler, sie zeigten sich empathisch und sehr verantwortungsbewusst. Die Leiterin der Schule, Maria Breindl, weiß, wie wichtig Tage wie diese im Leben ihrer Schützlinge sind. Sie werden so in ihrer Entwicklung gut begleitet, die Ressourcen der Kinder werden gestärkt und ihnen wird Respekt und Achtsamkeit gegenüber Menschen, Tieren und der Natur vermittelt.

Wertvolle Begegnungen mit verschiedenen Tieren

„Finanziert hat dieses wertvolle Angebot ein weiteres Mal die Stiftung Kindertraum“, ist Breindl dankbar. Die Stiftung ermöglicht durch ihre zahlreichen Sponsoren eine effiziente Bildungsarbeit und Persönlichkeitsbildung. Sehr wichtig sei neben diesen wertvollen Zielsetzungen die große Freude, die den Kindern bereitet wird, weil der Umgang mit Tieren eine besondere Art der Begegnung ist. Der Kontakt mit Tieren stärkt das Verantwortungsbewusstsein und beinhaltet sehr viele therapeutische Elemente.

Die Träume von Kindern und Jugendlichen mit schwerer bzw. chronischer Erkrankung oder Behinderung stehen bei der Stiftung im Mittelpunkt. Das kann der Traum von mehr Unabhängigkeit sein, mehr Bewegungsfreiheit, oder der Wunsch nach einen Assistenzhund wird erfüllt. „Oder eben der Traum angstbefreiter Kommunikation mithilfe tiergestützter Intervention bei Asino, wie im konkreten Fall“, schildert die Schulleiterin. Die ASO-Schüler seien jedenfalls sehr dankbar für die Unterstützung durch die Stiftung Kindertraum.

Die ASO-Schüler besuchten Heilpädagogin Bettina Kellner und ihre Tiere in Magersdorf. Foto: Susanne Nowak

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.