Bankomat gesprengt: Aus für Alberndorfs Bankfiliale?

Am Dienstag letzter Woche wurde in den frühen Morgenstunden, gegen 3.10 Uhr, der Bankomat der Raika-Filiale in Alberndorf gesprengt. Die Täter entkamen laut Polizei mit Beute in nicht genannter Höhe.

Die Sprengung des Bankomaten im Eingangsbereich des kleinen Raiffeisengebäudes war dermaßen stark, dass nicht nur die komplette Inneneinrichtung, sondern auch die Außenmauern samt Fenstern schwer beschädigt wurden. Die Rückwand des Hauses wurde durch die Wucht der Detonation nach außen gedrückt. Dachziegel wurden regelrecht angehoben. Das gegenüberliegende Wohngebäude zeigt Beschädigungen an der Fassade und eine Verbundfensterscheibe ging in die Brüche.

Bürgermeister Christian Hartmann ist über das brutale Vorgehen der Verbrecher erschüttert: „Die sprengen ohne Rücksicht auf Menschen mitten im Ort ein Bankgebäude in die Luft. Eigentlich unfassbar!“

Die Täter sollen mit einem Kastenwagen in Richtung Tschechien geflüchtet sein. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

Selbst das Schalterpult wurde verschoben

„Der Statiker hat angeordnet, dass die Außenwand zur Straße mit Stützen befestigt werden muss. Durch die Explosion ist ein massiver Schaden am Gebäude entstanden, sodass eine Weiterführung des Geschäftslokals infrage gestellt wird“, berichtet Raika-Geschäftsleiter Gabriel Hoffmann im Gespräch mit der NÖN.

Vor allem der vordere Teil ist stark beschädigt, das Dach wurde angehoben, die Außenwände haben sich nach außen gedrückt und sind instabil geworden. Im Innenraum herrscht eine einzige Verwüstung. Die dicke Trennglaswand zwischen Bankomat und Schalterraum wurde in zigtausende Glassplitter zerrissen und ist im ganzen Schalterraum verstreut. Bei einem Telefonhörer wurde die Hörmuschel abgetrennt. Das grundsätzlich sehr sichere Schalterpult wurde durch die Explosion gleich einige Meter nach rückwärts verschoben. Überall sind große Risse im Mauerwerk. Die metallene Abdeckung des Stromkastens ist stark verformt.

„Seit 2010 haben wir zunehmend Banküberfälle“, seufzt Geschäftsleitung Hermann Seidl. „Seither ist es für mich der fünfte Fall.“ In einem Fall wurde er mit Schusswaffe und Pfefferspray zur Herausgabe von Bargeld genötigt.

Der Bürgermeister ist indes heilfroh, dass keine der Nachbarn physisch zu Schaden gekommen sind. Von den Tätern fehlt bis jetzt jede Spur.

Erst vor eineinhalb Jahren war die Alberndorfer Bankfiliale von einer jungen Täterin überfallen worden, die zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Im Herbst wurde der Bankomat bei der Hollabrunner Intersport-Filiale gesprengt, im Dezember waren die Bankomaten in Hadres und Unterretzbach Ziel von Verbrechern.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden