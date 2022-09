Bürgermeister Hartmann: „Weniger Leute im Vereinsleben“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Bürgermeister Christian Hartmann zieht Bilanz über die vergangenen zweieinhalb Jahre und spricht mit der NÖN über seine Projekte und Pläne in Alberndorf.

NÖN: Haben Sie in den vergangenen beiden Jahren, in der Zeit mit Covid, gesellschaftliche Veränderungen in Ihrer Gemeinde bemerkt?

Christian Hartmann: Ja, durchaus. Corona hat schweren Einfluss auf die Gesellschaftsfähigkeit gehabt. Besonders bei der älteren Bevölkerung sieht man, dass diese Zeit dauerhafte Veränderungen bewirkt hat.

Welche zum Beispiel?

Hartmann: Bei uns in den Kellergassen hat man sich früher oft zu einem kleinen Tratsch getroffen, das ist weniger geworden. Gewisse Traditionen gibt es nicht mehr. Auch die Leute, die sich früher regelmäßig einmal in der Woche in einem Kaffeehaus oder Gasthaus getroffen haben, machen das nicht mehr. Wir sehen das im Vereinsleben, dass dort heute weniger Leute mitmachen. Corona hat schon einen gesellschaftlichen Wandel gebracht.

Welche Vereine sind in Alberndorf aktiv?

Hartmann: Wir haben neben einer Freiwilligen Feuerwehr einen Tennisverein und einen Beachvolleyball-Verein, der jetzt am 10. September ein Turnier veranstaltet.

Wie weit sind bauliche Großprojekte in der Gemeinde realisiert worden?

Hartmann: Das Feuerwehrhaus ist fertig und wir werden demnächst die Segnung vornehmen. Wir haben eine recht große Feuerwehr, die sich in Zukunft als Waldbrandfeuerwehr spezialisieren wird. Für diese Aufgabe haben wir uns beim Land gemeldet und werden dazu ein eigenes Fahrzeug für Waldbrand bekommen. Damit wird es ein neues Tätigkeitsfeld geben. Dann gibt es noch das Schulprojekt: Im Innenbereich ist die Schule fertig und wird gerade bezogen – mit der neuen Direktorin Elke Gartner. Nur die Fassade außen ist noch zu machen. Beim Eingang mit dem Zubau ist die Fassade auch bereits fertig. Die Gesamtkosten haben 1,2 Millionen Euro betragen.

Wie sieht‘s in der Kellergasse aus?

Hartmann: Die wird noch kanalisiert. Nicht die ganze, sondern es gibt bei den steilen Stellen ein Übernahmewerk, wo die verschiedenen Abwässer in die Kläranlage geführt werden, wie es auch in Haugsdorf schon gemacht wird. Der Auftrag ist an die Strabag gegangen. Die Kosten für Kanal und Umbau belaufen sich auf 525.000 Euro. Dieses Projekt wird durch ein Darlehen finanziert. Beim Kanal ist es ja so, dass man, umgelenkt durch die Gebühren, die Kosten irgendwann hereinbekommt.

Im Ort werden immer wieder Wegweiser entwendet …

Hartmann: Das ist ärgerlich, auch wenn die Kosten überschaubar sind. Inzwischen haben wir einen Verdächtigen, der Name ist der Polizei bekannt. Jedoch sollte man generell die vielen Wegweiser für die Wanderer und Radfahrer überdenken. Vielleicht sollte man die Markierungen an Bäumen oder auf den Straßen anbringen, wie es früher einmal war oder wie es im Voralpengebiet noch üblich ist. Viele Radfahrer schauen gar nicht mehr auf die Tafeln, weil sie den Weg mithilfe einer App am Handy finden.

Welche Pläne sollen bis zum Ende der Gemeinderatsperiode noch umgesetzt werden?

Hartmann: Nächstes Jahr, wenn die Schule ganz fertig ist, wird es eine neue Platzgestaltung rund um die Kirche mit den zuführenden Straßen geben. Wir werden demnächst eine Ausschreibung dazu machen, der Platz sollte nächstes Jahr fertiggestellt werden. Am Gemeindehaus ist eine PV-Anlage geplant. Am Friedhof werden wir sogenannte Urnensäulen bei aufgelassenen Gräbern aufstellen. Es können dann mehrere Urnen je Säule dort aufbewahrt werden. Für das neue Kläranlageprojekt sind wir bereits im neuen Verband drinnen, wir werden aber unsere Kläranlage weiterbetreiben, bis die neue fertiggestellt ist. Wir habe das System des Druckkanals; das haben wir schon von Vorgängern geerbt.

Ist der Hochwasserschutz in Ihrer Gemeinde ein Thema?

Hartmann: Die Häufigkeit von Starkregen und Hochwasser wird in den nächsten Jahren ein großes Thema sein. Wir haben inzwischen ein großes Rückhaltbecken gebaut. Dafür mussten wir drei Bauplätze der Gemeinde opfern. Für den Hochwasserschutz an der Pulkau haben wir bereits die Planung und Vermessung erledigt, und jetzt hoffen wir, dass die Nachbargemeinden ihre Planungen ebenfalls bald abschließen.

Wie steht es mit dem öffentlichen Verkehr in Alberndorf? Ist dieser aus Ihrer Sicht ausreichend ausgebaut?

Hartmann: Wir haben zwei Bushauptlinien, damit sind wir zufrieden. Auf jeden Fall sollte es zu keiner Reduktion kommen, Verbesserungen sind natürlich immer willkommen.

