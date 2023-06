Hochprozentiges Geschenk zur Eröffnung des FF-Hauses

Es war ein Fest, wie es die kleine Europagemeinde im Pulkautal in jüngster Zeit noch nicht erlebt hat: Beim alten Zeughaus trafen sich Ehrengäste, Ortsbewohner und Mitglieder von allen Pulkautaler Feuerwehren, um an der Einweihung des neuen Feuerwehrhauses, Segnung eines Waldbrandfahrzeuges und der Feuerwehrfahne teilzunehmen.

Der lange Zug wurde angeführt vom Musikverein Hanf-thal. Erste Station war das Kriegerdenkmal neben der Pfarrkirche, wo die Feuerwehrmänner einen Kranz für die verstorbenen Kameraden niederlegten. Weiter ging es zum neuen Feuerwehrhaus, wo der Festakt mit einer Feldmesse begann.

Dechant Placidus Leeb segnete nach dem Gottesdienst das Gebäude, das Waldbrandauto und die neue FF-Fahne.

Seidl gab einen Überblick über die Geschichte des neuen Hauses: Bereits 2016 fasste der Gemeinderat den Beschluss zur Errichtung eines Feuerwehrhauses an der heutigen Stelle. Im August 2018 erfolgte der Spatenstich. „Ziel war es, das Bauvorhaben bis zu den Feierlichkeiten im Juni 2020 zum 110-jährigen Bestandsjubiläum unserer Wehr abzuschließen“, schildert Seidl, dass dieses Ziel leider nicht erreicht wurde. Außerdem nannte Seidl einige Zahlen: So haben die freiwilligen Helfer insgesamt 12.975 unbezahlte Arbeitsstunden geleistet. Durch diese enorme Eigenleistung belaufen sich die Baukosten auf rund 1,1 Millionen Euro. „Ein besonderer Dank gilt Ehrenlöschmeister Günther Stohl. Er war der gute Geist auf der Baustelle“, so der Kommandant.

Bürgermeister Christian Hartmann freute sich über die Errichtung einer neuen Unterkunft für die Feuerwehr, die ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens ist. „Auch konnte mit Förderungen des Landes ein neues Waldbrandauto angeschafft werden. Dieses Spezialfahrzeug kommt in ganz Europa im Bedarfsfall zum Einsatz“, so Hartmann.

Vizebürgermeister Manfred Baumgartner machte sich stets stark für diesen Neubau: „Durch den Zusammenhalt und die Mitarbeit der Kameraden konnten über 20 Prozent der Voranschlagskosten reduziert werden und es ist ein Juwel entstanden. Es erfüllt mich mit Stolz, dass meine Ehefrau Regina die Patin für das neue Waldbrandlöschfahrzeug sein darf.“

Der Vizebürgermeister hatte für die Mitglieder der FF eine kleine Überraschung parat: „Durch die gute Pflege der Weinrebenzeile wird es viele Früchte geben und nach der Ernte werden diese von mir destilliert und der erste Alberndorfer Feuerwehr-Weintraubenbrand hergestellt. Diesen Tropfen werden wir zu Martini verkosten“, versprach Baumgartner.

Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl lobte die risikoreiche Arbeit der Feuerwehr und Abgeordnete Eva-Maria Himmelbauer betonte in ihrer Festansprache die Wichtigkeit der freiwilligen Tätigkeit. Anschließend überreichten Seidl und sein Stellvertreter Thomas Gass die Florianiplakette an den Bürgermeister und seinen Vize.

Abschnittsbrandinspektor Gerhard Schmelzenbart eröffnete den Abschnittsfeuerwehrtag mit Zahlen und Fakten aus dem Abschnitt Haugsdorf und führte die Ehrungen langjähriger Mitglieder des Aktiv- und Reservistenstandes durch. Der Ehrenzug marschierte zur Verpflegung in den naheliegenden Veranstaltungsstadl.