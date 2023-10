Alberndorf „Ich brauch' nur Halloween“: Alberndorfer baut Garten des Grauens

Die erste gruselige Figur ist schon im Garten des Grauens von Robert Hochatterer und Ines Schauer eingezogen. Daniel (l.) und Jonas Schauer dürfen am Halloweenabend andere Kinder erschrecken, darum übt Daniel beim NÖN-Besuch schon sein gruseliges Gesicht. Foto: Sandra Frank

S eit Anfang Oktober verbringt Robert Hochgatterer jede freie Minute im Garten, um ihn so gruselig wie möglich zu gestalten. Denn am 31. Oktober, zu Halloween, wird in Alberndorf der Garten des Grauens für Besucher geöffnet.