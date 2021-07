Ein 46-jähriger Pkw-Lenker hatte laut Polizei den entgegenkommenden Biker in Alberndorf im Pulkautal beim Linksabbiegen übersehen. Der 29-Jährige prallte gegen die rechte Seite des Wagens und stürzte, er wurde in das Landesklinikum Horn eingeliefert. Der Autolenker blieb unverletzt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.