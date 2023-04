Wallaby „Captain“ ist wieder zu Hause

Seit über zehn Tagen war das Wallaby „Captain“ in der Region unterwegs (die NÖN berichtete exklusiv). Wie berichtet, ist das Tier seinem Besitzer durch ein Loch im Zaun entwischt. Die Aufregung war danach groß, zahlreiche Medien berichteten.

Immer wieder wurde „Captain“ gesichtet und fast hätte man ihn auch schon eingefangen. Er ist aber ein Fluchttier und entwischte ständig. Am Sonntagnachmittag aber wurde er in der Nähe des Guntersdorfer Bahnhofs mithilfe des Eggenburger Tierarztes Gerhard Eder mit vier Betäubungspfeilen so weit ruhiggestellt, dass man ihn nach Alberndorf transportieren konnte. Gedauert hat das Einfangen fast vier Stunden. Der Veterinärmediziner hat bereits Erfahrung mit Kängurus. Schon einmal musste er eines in der Nähe von Maissau betäuben.

„Captain“ hüpfte immer wieder davon

In Alberndorf sind die Besitzer nun heilfroh, dass das Wallaby wieder sicher zu Hause im Gehege zurück ist. „,Captain' ließ sich zwar füttern, aber sobald wir ihn am Schopf packen wollten, sprang er wieder davon“, erzählen die Besitzer, als die NÖN am Montagnachmittag bei „Captain“ und „Kasper“ vorbeischaute. Er habe etwas abgenommen und ist natürlich nach seinem tagelangen Freigang schreckhafter - daher braucht er jetzt vor allem Ruhe.

Sein Kumpel „Kasper“ freut sich offensichtlich über seine Rückkehr und versucht, sich ihm ständig zu nähern, aber „Captain“ verzichtet derzeit noch auf die Gesellschaft seines Freundes: „Aber er frisst bereits seine Lieblingsnüsse aus der Hand“, ist der Besitzer guter Dinge, dass „Captain“ bald wieder der Alte ist.

