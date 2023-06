Hollabrunn erlässt Bausperre für Zentrum und Gartenstadt

Seit längerer Zeit hatte die Opposition unkontrolliertes Wachstum der Bezirkshauptstadt bekrittelt. Kritik, die von der Bürgermeister-ÖVP ernst genommen, aber auch relativiert wurde. Zudem wurde auf das in Fertigstellung befindliche Gemeindeentwicklungskonzept 2040 verwiesen. Doch weil aus Sicht der Opposition in der Sache nichts weiterging, wurde im Mai sogar eine Sondersitzung erzwungen (die NÖN berichtete). Danach trat der im März 2023 eigens gebildete Arbeitskreis unter der Führung von ÖVP-Liegenschaftsstadtrat Günter Schnötzinger wieder zusammen – und es ging was weiter.

Nach einer Prüfung durch Städteplaner, wie es in einer Aussendung der Stadtgemeinde heißt, verständigten sich die Mitglieder des Arbeitskreises darauf, die örtliche Raumplanung im Einklang mit dem Gemeindeentwicklungskonzept zu überarbeiten. Konkret sollen Ortsbildgestaltung, gärtnerische Ausgestaltung von Freiflächen, der Umgang mit möglichen Versickerungsflächen, die Beschränkung bzw. Ausführung von versiegelten Flächen, der Umgang mit oberirdischen Stellplätzen sowie Möglichkeiten zur Abweichung von Bebauungsbestimmungen für leistbares bzw. junges Wohnen neu geregelt werden.

Diese Areale und Bauten sind betroffen ...

Bis diese Raumordnungsbestimmungen ausgearbeitet sind, wird nun vorübergehend für das Stadtzentrum und die Gartenstadt eine Bausperre (gemäß NÖ Raumordnungsgesetz 2014) erlassen: im Stadtzentrum für über acht Meter hohe bzw. mehrgeschoßige Bauten, für die Gartenstadt bei mehr als zwei Wohneinheiten pro Bauplatz.

Das dem Beschluss zugrundeliegende Areal „Gartenstadt“ ist südlich durch die Grenze zur Katastralgemeinde Raschala, westlich durch die Wienerstraße, nördlich durch die Schützengasse und östlich durch die Jahnstraße begrenzt.

„Altortgebiet/Stadtzentrum“ meint im Beschluss den Bereich innerhalb der Straßenzüge Aumühlgasse, Bachpromenade, Badhausgasse, Parkgasse, Bahnstraße, Rapfstraße, Brunnthalgasse, Sparkassegasse, Lothringerplatz, Mühlgasse, Robert-Löffler-Straße, Stenzlgasse, Neugasse, Meixnergasse, Reucklstraße und Aignergasse.

Die Stadtgemeinde betont in ihrer Aussendung, dass die Katastralgemeinden nicht betroffen sind, was in der Sondersitzung im Mai noch Thema gewesen sei.

Ecker: „Bin selbst gespannt, was wir erarbeiten werden“

Grünen-Klubobmann Georg Ecker freute sich, dass man „nach längeren Diskussionen“ auf einen Nenner gekommen sei. Neue Bebauungsrichtlinien seien wegen eines gewissen Wildwuchses notwendig. Er dankte dem Baudirektor und dem Stadtamtsdirektor, die die Vorgehensweise binnen kürzester Zeit mit dem Land abgestimmt hatten. „Es ist wichtig, dass wir als Gemeinde das Zepter in Hand haben und ich bin selbst gespannt, welche Richtlinien wir erarbeiten werden“, freute sich Ecker auf die weitere Zusammenarbeit im überparteilichen Gremium.

„Ich wünschte, es wäre der 29. Juni 2021“, erinnerte Peter Tauschitz von der Liste Scharinger (LS) an den ersten Antrag seiner Fraktion bezüglich einer Bausperre und merkte an: „Gut Ding braucht Weile, aber wir sind frohen Mutes, dass es jetzt ein bisschen schneller geht. Wir werden unsere Themen erneut einbringen und hoffen, gemeinsame Lösungen zu finden, um das Wachstum der Stadt im Sinne unserer Bürger zu regeln.“

Schließlich appellierte auch SPÖ-Stadtrat Friedrich Dechant, weiter an einem Strang zu ziehen und zu „schauen, was möglich ist“. Die Vorsitzführung im Arbeitskreis sei sehr professionell gewesen, gab es Sonderlob für Günter Schnötzinger. „Das kann eine gute Sache werden“, zeigte sich Dechant überzeugt.