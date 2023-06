Ziersdorf tanzte Sirtaki und speiste kretisch

Der Kindergarten Ziersdorf beteiligte sich mit einem dekorativen Werken am griechischen Wochenende im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf: Die Kinder bastelten und bemalten Papierschiffchen, die dann, neben Oliven- und Rosmarinzweigen mit den Namensschildern und duftenden Zitronen, die Tische zierten.

Am ersten Tag waren Marios und Julie zu hören. Olga und Band spielten am Samstag. Zwischen den Liedern erzählte die Sängerin launige Anekdoten und erklärte Hintergründe zu den jeweiligen Stücken. Zusätzlich traten am Samstag auch Tänzer in verschiedenen Trachten des Landes auf. Das Publikum wurde nicht nur zum Mitsingen, sondern auch zum Mittanzen animiert. Unter anderem zeigte Bürgermeister Hermann Fischer sein Talent zum griechischen Tanz.

An den griechischen Abenden durfte die Kulinarik aus dem Land der Dichter und Denker nicht fehlen. Am Samstag wurde das Menü „König Minos - Zwölf Geschmäcker Kretas" angeboten. Die Vorspeise wurde vor dem Beginn des Konzertes serviert, in den zwei Pausen die Hauptspeise und das Dessert. „Wir reisen kulinarisch durch die kretischen Lokale. Touristische Trampelpfade wie Souvlaki und Bifteki lassen wir dabei aber aus“, erklärte „Villa Maria“-Geschäftsführer Helmut Paugger seinen Gästen das Menü des Abends. So erwartete die Gäste, unter denen Leader-Obmann Peter Steinbach und Hollabrunns AMS-Chef Peter Kirchner waren, Dolmades, gefüllte Weinblätter, der griechische Fleischeintopf Bekri Meze oder gebratene Loukaniko Xydato. Zu jedem Gang wurden natürlich die passenden Weine serviert.

„Das ist ja wie im Märchen“, sagte Bürgermeister Hermann Fischer beim Anblick der bunten und köstlichen Speisen. Paugger hatte nicht zu viel versprochen, es sollte ein Abend der Ungezwungenheit, Geselligkeit und Freunde im Konzerthaus werden.

Am Sonntagvormittag waren wieder Marios und Julie mit den Musikern Alexandra Aidonopoulou und Alfred Stütz zu hören, am Programm standen die Werke von Mikis Theodorakis. Die Zugabe am Ende des Konzertes war eines der berühmtesten Werke des Komponisten - der Sirtaki. Spontan tanzte ein Teil des Publikums dazu.

Abgerundet wurde der Veranstaltungsreigen mit einer Fotoausstellung von Bernd Moldan. Nach dem Konzert speiste das Publikum vor dem Haus kretische Köstlichkeiten von Caterer „Villa Maria".

Bernd Moldan zeigte seine griechischen Impressionen. Foto: Barbara Witzany