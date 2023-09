Altbürgermeister tot Retz trauert um seinen Ehrenbürger Adolf Lehr

Adolf Lehr, hier zu seinem 90er, wurde 96 Jahre alt. Foto: Enzmann

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

D er langjährige Retzer Bürgermeister und Ehrenbürger Adolf Lehr ist am 19. September im 97. Lebensjahr verstorben. Die Verabschiedung findet am Samstag, 30. September, um 11 Uhr in der Stadtpfarrkirche Retz statt.