700 Arbeitsstunden: In der Hühnerkoppel ist jetzt die Mauer fertig

Der Verein „Kulturschatz Kellergasse“ lud am 9. September zur feierlichen Eröffnung und Segnung der Trockensteinmauer in der Kellergasse Hühnerkoppel nach Obernalb ein. Hier entstand in den letzten 14 Monaten ein echtes Juwel. Am Kastanienplatzl wurde mit viel Engagement der Vereinsmitglieder eine etwa elf Meter lange und bis zu 1,80 Meter hohe Steinmauer in alter Handwerkskunst errichtet. Durch eine eingearbeitete Regenrinne kann auch bei Starkregen das überschüssige Wasser abgeleitet werden.

Bei den verwendeten Materialien handelt es sich um Steine von Granit, Gneis und Sandstein. Alle aus nächster Umgebung und zu 70 Prozent bereits gebraucht. Daraus ergibt sich eine besondere ökologische und naturnahe Bauweise mit großer Nachhaltigkeit. Wurden für diese Mauer etwa 700 Arbeitsstunden investiert, so sind die tatsächlichen Materialkosten von 2.700 Euro sehr gering. Als Sponsoren trugen die Gemeinde Retz, Steinbruch Hengl, Steinbruch Weingartner, Familie Schnopfhagen und Steinmetz Hannes Pinggera zum Gelingen bei, welche zusammen 48 Tonnen Steine für die Mauer bereitstellten.

Wurde die Errichtung der Trockensteinmauer durch eine Kurs mit acht Teilnehmern begonnen, so konnte sie in der Folge von neun Kellerbesitzern zum Schmuckstück vollendet werden.

Pröll: „Unsere Vorfahren hatten ein gutes Gespür“

Obmann Gerald Dick freute sich bei der Feier zur Fertigstellung über zahlreichen Besuch und ganz besonders über die Anwesenheit von Ehrenmitglied Erwin Pröll. Experte Rainer Vogler zeigte den Anwesenden die Vorzüge der alten Handwerkskunst und die Langlebigkeit der jahrhundertealten Tradition auf und betonte: „Seit dem Frühjahr 2021 befindet sich das Trockensteinmauerbauen im österreichischen Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Denn auch hier ist die jahrhundertealte Praxis nach wie vor von großer Bedeutung.“

Ebenso schwärmte er förmlich für das Mauerbiotop als Lebensraum allerlei Getiere. Altlandeshauptmann Pröll gratulierte zum Entschluss, sich wieder auf alte Werte zu besinnen und so wie unsere Vorfahren vorhandene Ressourcen mit dem Einklang der Natur zu nützen. Er stellte fest: „Technik darf nicht die Natur überwuchern. Unsere Vorfahren hatten schon ein gutes Gespür für Nachhaltigkeit und die Einzigartigkeit unserer Kellergassen stellt einen ganz besonderen Schatz dar!“

Stefan Lang, Reinhard Gerstorfer, Marianne Lembacher, Gerald Dick, Erwin Pröll, Mathias Pöcher, Reinhold Griebler, Richard Hogl. Foto: Wolfgang Hanousek

Die Segnung der neuen Trockensteinmauer erfolgte durch Bruder Josef aus Retz, der zugleich alle anwesenden Gäste durch Besprengung mit Weihwasser einschloss. Danach erfolgte die Enthüllung der neuen Informationstafel durch Obmann-Stellvertreter Mathias Pöcher, Bürgermeister Stefan Lang, Obmann Gerald Dick und Erwin Pröll. Reinhard Gerstorfer, Berhard Gruber und Karl Seher durften sich über eine Holztafel mit der Abbildung der Trockensteinmauer für ihre tatkräftige Mitarbeit aus den Händen des Altlandeshauptmannes freuen. Allen Sponsoren, Mitarbeitern und Versorgern der Ausführenden während der Bauzeit wurde ein Bildband von der Entstehung der Mauer zuteil.

Die Feier wurde von einem Ensemble der Musikschule Retz umrahmt; die Bewirtung übernahm Papst Power Kitchen. Örtliche Winzer sorgten mit Sortenweinen ebenso für Genuss. Als weitere Ehrengäste waren Senioren-Bezirksobfrau Marianne Lembacher, Landtagsabgeordneter Richard Hogl sowie Ehrenmitglied Reinhold Griebler anwesend.