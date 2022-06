Alte Mühlen in Altenmarkt/Thale und Roseldorf sind filmreif

Werbung

Die Renovierung und Neunutzung feudaler Mühlen am Land nahmen Sabine Daxberger und Franz Cee unter die Lupe - besser gesagt: vor die Linse. Zum Interview bereit waren Lena Mayr in Altenmarkt, Otto J. Schöffl und Markus Schober in Roseldorf, sowie Michael Staribacher von der Agrar Plus GmbH. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die kommende Mühlenakademie am 2. und 3. September in Retz.

Mehr Informationen dazu gibt es auf der Homepage der Mühlenfreunde (www.muehlenfreunde.at).

