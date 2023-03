Ukrainierin über ein Jahr in Angst und Tränen

„Im letzten Jahr habe ich weniger gelacht und viel geweint“, fasst Tanja die vergangenen 12 Monate zusammen. Sie ist gebürtige Ukrainerin und lebt seit Jahren mit ihrem Mann Johann Mareiner in Altenmarkt im Thale und verfolgte den Krieg in ihrem Heimatland.

Gebangt hat sie vor allem um ihre Eltern. Die beiden sind 76 Jahre und lebten in Nikolajew. Beide sind taubstumm, eine Nachbarin lief immer zu ihnen, um sie vor Raketenangriffen zu warnen. Zu Beginn des Krieges war es nicht möglich, ihre Eltern aus der Stadt, die 133 Kilometer von Odessa entfernt ist, zu holen. Das hat sich zum Glück geändert: „Im April voriges Jahr sind sie nach Österreich gekommen“, ist Tanja froh, dass ihre Eltern in Sicherheit sind; abwechselnd in Altenmarkt und bei ihrer Schwester in Linz.

Flucht gelang im Bus voller Hundewelpen

Meine Eltern wollen wieder zurück. Aber wir haben keine Wohnung, wo sie leben können.“

Drei Tage hat die Flucht nach Österreich gedauert. „Eine Bekannte von mir, sie ist Hundezüchterin, hat ihre Welpen mit einem kleinen Bus aus dem Land gebracht. Ich habe sie gebeten, meine Eltern mitzunehmen“, erinnert sich Tanja und schmunzelt sogar bei dem Gedanken, dass ihren Eltern in einem Bus voller Hundewelpen die Ausreise gelungen ist. Bis Lwiw sei die Fahrt aber sehr gefährlich gewesen. Dann ging’s über Polen nach Wien. Noch heute verfolgt Tanja täglich die Nachrichten und bangt um die Ukrainer. „Wir weinen weiter, weil russische Raketen immer noch Zivilisten töten. Es ist eine humanitäre Katastrophe“, weiß sie, dass die Versorgung in den Städten noch besser ist, als am Dorf. Auf ihrem Handy sind Fotos, wie an alte Menschen Hilfsgüter ausgegeben werden, aber auch von zerbombten Häusern.

„Meine Eltern wollen wieder zurück in die Ukraine“

Zu Beginn des Krieges haben Tanja und ihr Mann nach Abstimmung mit den Menschen vor Ort vor allem Tierfutter und Hygieneartikel gesammelt und in die Ukraine gebracht. „Über eine Tonne wurde gespendet“, ist Tanja dankbar für die Hilfe der Hollabrunner. Besonders dankbar ist sie ihrem Mann Johann Mareiner: „Er hilft immer.“ Zum Beispiel einer Mutter mit zwei Kindern. Die Familie lebt ebenfalls in Altenmarkt und wird von den Mareiners mit Brennholz versorgt.

Tanjas Familie hat die Ukraine verlassen und lebt in Österreich und Polen. Nur eine Cousine ist zurückgekehrt. Ihre Eltern fühlen sich in Österreich wohl, wurden gut aufgenommen und versorgt. Dafür sind sie dankbar, aber: „Sie wollen auch wieder zurück. Aber wir haben keine Wohnung, wo sie leben können.“ Denn Fenster und Türen sind zerstört; „Wir haben kein Wasser und keine Heizung. Aber vielleicht können sie im Sommer zurück“, sagt die ausgebildete Lehrerin und Juristin.

Die Altenmarkterin hofft, dass der Krieg, den sie einen terroristischen Anschlag der Russen nennt, so rasch wie möglich ein Ende findet. „Heute bin ich schon optimistischer, als wir uns voriges Jahr getroffen haben. Ich bin optimistisch, wir werden den Krieg gewinnen“, ist Tanja zuversichtlich.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.