Der Angeklagte, ein 72-jähriger Pensionist, soll einem 67-Jährigen die große Zehe gebrochen haben, weil Ersterer ins Haus des Altenmarkters wollte. Bei einem Gerangel sei es zu dem Zehenbruch, der als schwere Körperverletzung gilt, gekommen.

„Das ist alles erstunken und erlogen“, beteuerte der Pensionist am Hollabrunner Bezirksgericht. Er hätte im Sommer noch das Wohnungsrecht in besagtem Haus in Altenmarkt im Thale gehabt. Im Juni wollte er hinein, „aber sie haben zum wiederholten Mal die Schlösser ausgetauscht“. Nur wenn der Hausbesitzer gut aufgelegt war, durfte der Angeklagte hinein. Er habe geklopft, sei aber ignoriert worden. Ein Verhalten, das den Mann besonders deswegen stört, weil er das Opfer die vergangenen 30 Jahre durchgefüttert habe. „Ich hab’ ihm drei Autos geschenkt und das Haus hergerichtet“, alles aus reiner Freundschaft.

Der 72-Jährige wartete vor dem Haus, bis eine Nachbarin (57), die dort zu Besuch war, herauskam. „Ich habe Fotos gemacht, um zu beweisen, wer da aller drinnen ist.“ Das gefiel der 57-Jährigen gar nicht. Sie forderte den Pensionisten auf, die Bilder von seinem Handy zu löschen. Da er dieser Bitte nicht nachkam, rief sie die Polizei. Als diese eintraf, waren die Tochter der Nachbarin (29) sowie der Hausbesitzer und seine Gattin auch auf der Straße. Nachdem der Pensionist die Bilder dann doch von seinem Handy gelöscht hatte, kam es zu einem Wortgefecht.

„Er wollte ins Haus hineinstürmen“

Die Gattin des 67-Jährigen wollte ins Haus, um ihre Anwältin anzurufen. Da witterte der 72-Jährige seine Chance, ins Gebäude zu gelangen. Das Opfer wollte das verhindern und ging dazwischen. Hier dürfte es zu einem Gerangel gekommen sein, auf das der Bruch der großen Zehe folgte. „Ich war das sicher nicht!“, meint der Angeklagte. Er glaubt vielmehr, dass sich das Opfer die Zehe zwischen Tür und Boden eingezwickt und so gebrochen habe. „Da ist ein drei Zentimeter großer Spalt, da passt genau eine Zehe hinein.“

„Er wollte ins Haus hineinstürmen, da hab’ ich die Tür zugehalten“, erinnert sich der Altenmarkter. Wie genau es zu seiner Verletzung kam, weiß er aber nicht mehr. „Vielleicht ist er draufgetreten“, meint er in Richtung des Angeklagten. Eingezwickt habe er sich sicher nicht. Die Schmerzen seien erst später aufgetreten. „Ich will kein Schmerzengeld, ich will meine Ruh‘“, antwortete er auf Nachfrage von Richter Erhard Neubauer, der übrigens das Wohnungsrecht auf dem Zivilrechtsweg aufgelöst hat. Wie der 67-Jährige bei dem Streit zu seiner gebrochenen Zehe kam, konnten auch die weiteren Zeugen nicht sagen.

Neubauer bot dem Angeklagten eine diversionelle Lösung an. Dann komme er ohne Verurteilung davon und müsse nur eine Pauschale von 70 Euro bezahlen. „Das ist jetzt für mich ein Schock. Heute ist meine letzte Chance, Gerechtigkeit zu erfahren“, war der Angeklagte zunächst nicht einverstanden damit. Er müsse „wie ein räudiger Hund“ durch die Ortschaft gehen. Denn er betreue noch einige ältere Menschen in Altenmarkt; ehrenamtlich, versteht sich. Schließlich willigte er in die Diversion ein. Nachsatz: „Gerechtigkeit hab’ ich mir aber anders vorgestellt.“