Alter Nussbaum gibt Heiliger Familie Obdach

Werbung

Zahlreiche Erwachsene und Kinder kamen am Samstag (11. Dezember) in die Hollabrunner Gerichtsbergkellergasse, um die von Helmut und Hedi Hörmann in die Höhle eines Nussbaums eingebettete Baumkrippe zu bewundern.

Diakon Josef Weidner hatte die Segnung vorgenommen, nachdem ein dichtes Programm abgelaufen war: Das Blockflöten-Ensemble mit Angelika Hörmann, Theresa Schöfmann und Magdalena Truppe brachte einige Jubellieder dar, die Symbolik der Krippenfiguren wurden erklärt und Weihnachtsgedanken vorgetragen. Der Punsch durfte nicht fehlen, wofür die Kellerbesitzer Sonia Kirchner und Gitti Letz sorgten.

Die Botschaft der liebevoll gestalteten Krippe ist klar: Die Menschen sollen ihren Blick auf das Wesentliche richten, das oft etwas verborgen im Herzen - auch eines Baumes - zu finden ist.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.