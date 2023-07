Paukenschlag! Pernersdorfer SPÖ-Mandatare treten zurück

Montagabend wurde Florian Hofmann (ÖVP) mit seinen 24 Jahren zum Bürgermeister gewählt. In ganz Österreich gibt es keinen Jüngeren. Keine 24 Stunden später verteilte die Pernersdorfer SPÖ einen Flugzettel an die Bevölkerung, dem zu entnehmen ist, dass „wir uns gezwungen sehen, alle Mandate zurückzulegen“.

Bereits vor der Wahl des Bürgermeisters und der Vizebürgermeisterin, Daniela Brunner, tat die SPÖ rund um Erwin Kasper kund, dass sie das von der ÖVP vorgeschlagene Duo für zu unerfahren hält, um eine Gemeinde zu führen. Darum habe Kasper als erfahrener Mandatar für das Amt des Vizebürgermeisters kandidiert, er erhielt aber nur sieben Stimmen. Brunner wurde mit zwölf Stimmen gewählt. Das Mandatsverhältnis im Gemeinderat: 12:7 pro ÖVP.

Kasper hätte viel Expertise eingebracht, da sind die Roten sicher, genau diese brauche es, um eine ordnungsgemäße Gebarung einer Gemeinde sicherzustellen. Der SPÖ wie auch der Bevölkerung seien Unstimmigkeiten innerhalb der ÖVP nicht verborgen geblieben. Drei Akteure der ÖVP hätten ihre Funktionen hingeschmissen, heißt es in dem Schreiben. Gemeint sind Bürgermeister, Vize und Amtsleiterin. „Es ist auch nicht falsch, wenn man sich die Frage stellt: Wer geht als nächstes?“, schreiben die Roten.

Bürgermeister kann jetzt nur verwalten

Einige Projekte würden im Argen liegen, die man in Zusammenarbeit in Ordnung hätte bringen können. Doch da die ÖVP den SPÖ-Gemeinderat als Vize ablehnte, habe die „ÖVP die Parteipolitik der Sachpolitik“ vorgezogen, heißt es in dem Schreiben. Da keine Änderung dieses Stils zu erwarten sei, sahen sich die Sozialdemokraten nun gezwungen, alle Mandate zurückzulegen. Sie versichern, dass „uns dieser Schritt nicht sehr leicht gefallen ist, jedoch in Anbetracht der vorliegenden Situation alternativlos war“.

Wie geht es nun in Pernersdorf weiter? Da der Gemeinderat nicht mehr handlungsfähig ist, muss er von der Landesregierung aufgelöst und ein Termin für die Neuwahlen festgelegt werden. Bis dahin werden Bürgermeister und Vizebürgermeisterin die Geschäfte der Gemeinde weiterführen, allerdings nur im Verwaltungsbereich, Beschlüsse werden keine gefasst.