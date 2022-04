Altes Brauchtum: Es wird wieder "In die Grean" gegangen

Werbung

Früher unternahmen die Winzer mit ihren Erntehelfern am Ostermontag einen Spaziergang ins Grüne, also „in die Grean“. Der Wein wurde verkostet, man dankte für die Ernte und stimmte sich bei einer Osterjause in der Kellergasse auf das kommende Weinjahr ein. Heute ist „In die Grean gehen“ längt nicht mehr den Lesehelfern vorbehalten. Weinliebhaber treffen sich alljährlich von Ende März bis Ende Mai in den Weinviertler Weingärten, um mit kundigen Weinbauern durch die Rieden zu wandern und ein gutes Glas jungen Wein zu trinken. Die Weinviertler Tradition wurde sogar in das österreichische Verzeichnis des immateriellen UNESCO-Kulturerbes aufgenommen.

Der Weinviertel Tourismus wirbt mit Tages- und Urlaubsangeboten bei verschiedenen Weingütern samt geführten Riedenwanderungen, Weinverkostung und Heurigenjausen. Die nächsten Termine führen unter anderem nach Obritz (8./9.4., 7.5., Weingut Reisinger), Mailberg (9.4., Weingut Fürnkranz), in die Roseldorfer Kellergasse (18.4.), nach Unterretzbach (18.4.) oder zum 22. Wetzdorfer Weinwandertag nach Großwetzdorf (1.5.)

