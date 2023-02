Sitzenharter gründet neue Schule für Trockensteinmauern

Seit zwanzig Jahren baut Rainer Vogler aus Sitzenhart Trockensteinmauern. Er ist Lehrer an der Weinbauschule in Krems und half 2002 beim Hochwasser in Spitz an der Donau beim Aufbauen der zerstörten Trockensteinmauern in den Terrassenweingärten mit.

Warum wollte Vogler dieses Handwerk erlernen? Weil damals der Jüngste, der die Technik des Trockensteinmauerns beherrschte, schon über 80 Jahre alt war. Und so widmete sich der Sitzenharter diesem Handwerk, das sicher eines der ältesten der Menschheit ist.

In vielen Kursen gab Vogler nun sein Wissen in den vergangenen 20 Jahren weiter. Mittlerweile hat er 15 Trainer, die Trockensteinmauer-Schulungen in Österreich abhalten. Genug, um eine eigene Schule zu gründen.

Ende Jänner stellte Vogler die Schule „Trockensteinmauern.Austria“ in der Gartenbauschule Langenlois vor. Die Gründungsurkunde unterschrieb unter anderem Landtagsabgeordneter Josef Edlinger. Dieser lobte Vogler, weil er mittlerweile ein nationales und internationales Netzwerk an Trockensteinmaurern aufgebaut hat. Dieses Handwerk erlebt nämlich nicht nur eine Renaissance bei den Winzern in der Wachau, sondern weltweit.

Leute sollen vor Ort ausgebildet werden

In Österreich gibt‘s Trainer und Kurse in sechs Bundesländern: „Unsere aktive Rolle ist es, die Leute vor Ort auszubilden, sodass die Schulungsteilnehmer nicht 600 Kilometer zum nächsten Kurs fahren müssen“, schilder Vogler.

In Spitz an der Donau bot Vogler Kurse für Schüler an. „Mit Gymnasiasten aus Krems führte ich zum Beispiel Verbesserungsarbeiten an einer alten Trockensteinmauer durch“, erzählt der 49-Jährige, und ergänzt: „Das hat den Kindern irrsinnig getaugt.“ Vogler will die Schiene mit Kindern ausbauen. Er arbeitet sogar mit Kindergartenkindern, die schon mit kleinsten Steinen hantieren können. In Wien errichtet er heuer mit Schülern eine Trockensteinmauer neben einem Weingarten im 23. Bezirk – so bekommt dieser einen natürlichen Zaun anstatt eines Eisenzauns.

Wer einmal zusehen möchte, wie in der Trockensteinmauerschule gearbeitet wird, hat am 7. Mai im Radlbrunner Brandlhof beim Garten- und Pflanzenmarkt die Gelegenheit dazu.

Die Trockensteinmauern gibt es in den österreichischen Alpen seit 7.500 Jahren als Almeinfriedungen und in den Weinbaugebieten seit 3.500 Jahren. Seit eineinhalb Jahren sind sie als immaterielles Kulturerbe der UNESCO in Österreich aufgelistet.

Hintergrund:

Die Gründung der Trockensteinmauer-Schule fand im Zuge der alljährlich stattfindenden Steingespräche in der Gartenbauschule Langenlois statt.

Die Trockensteinmauer-Schule von Rainer Vogler ist ein Zusammenschluss von der Gartenbauschule Langenlois, der Weinbauschule Krems sowie der NÖ Bauakademie.

Ende Juni findet ein Trockensteinmauer-Kurs in Zellerndorf statt. Anmeldung: rainer.vogler@wbs-krems.at und facebook.com/Trockensteinmauern.Austria

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.