Impfbus kommt auf den Hollabrunner Hauptplatz .

Am Freitag, 10.9., kann an sich in Hollabrunn von 15 bis 18 Uhr ohne Voranmeldung eine Covid-19-Schutzimpfung am holen. E-Card, Lichtbildausweis und - wenn vorhanden - Impfpass reichen dafür aus.