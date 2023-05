1. Ball der Technik: In zwei Stunden waren 1.800 Tickets weg

Nachdem das weit über die Bezirksgrenzen bekannte Spektakel, das alljährlich im Mai tausende Besucher in den Stadtsaal bzw. die Sporthalle lockte, wegen Corona mehrmals abgeblasen werden musste, hatte sich die Schulleitung entschieden, es nicht wieder aufleben zu lassen. Zu weit weg war es schon von einem klassischen Ballevent, zu groß war der administrative Aufwand geworden. Die NÖN berichtete. Doch eine Gruppe von Schülern rund um Schulsprecher Clemens Bauer wollte es nicht dabei belassen und begann mit der Organisation einer Neuauflage 2023. Und die wird nun am 13. Mai über die Bühne gehen (Einlass ab 19.30 Uhr). Die NÖN hat nachgefragt, wie die Vorbereitungen laufen.

„Ich dachte, 14 Leute reichen für den Vorverkauf ...“

„Die ersten 1.800 Karten waren innerhalb der ersten zwei Verkaufsstunden in der HTL restlos ausverkauft“, berichtet Bauer von einem wahren Ansturm. „Über 1.000 Karten waren bereits in den ersten 15 Minuten weg.“ In der großen Pause ging es turbulent her: „Ich dachte, 14 Leute reichen für den Vorverkauf“, so der Schulsprecher, „aber das war falsch gedacht. Schon nach zehn Minuten wussten wir, dass alle weiteren Verkaufstermine abgesagt werden können.“

Später wurden, wie geplant, noch weitere Karten online aufgelegt. Diese waren wenige Minuten nach Verkaufsstart ebenfalls ausverkauft.

Der neue Rahmen, in dem die Ballveranstaltung stattfindet, erfreue sich großer Beliebtheit, und die Tatsache, dass die Veranstaltung nun direkt von Schülern für Schüler ist, rufe noch größere Begeisterung hervor, freut sich Sarah Röhrbacher vom Dekorationskomitee. Kein Wunder also, dass der Instagram-Kanal des „Ball der Technik“ binnen kürzester Zeit mehr als 1.000 Menschen erreichte. „Das ist ein Phänomen“, meint DJ Michael Winkelhofer, der schon entsprechende Veranstaltungserfahrung vorweisen kann.

Mehr als 100 Schüler sorgen für die Kulinarik

Die Proben für das Eintanzen und die Mitternachtseinlage laufen. Die Pläne für die Veranstaltung sind längst gezeichnet. Zuletzt wurden die Tonaufnahmen für die Mitternachtseinlage eingesprochen. Um die Bars und die Versorgung mit Fingerfood kümmert sich ein Team aus über 100 Schülern.

„Die Freude auf die Ballnacht ist für das ganze Ballkomitee spürbar“, sagt Clemens Bauer, „und wir sind am besten Wege, eine hervorragende Ballnacht zu bieten.“ Um die Musik kümmern sich über den Abend verteilt fünf DJs, für schwungvolle Livemusik im Stadtsaal sorgt eine Band.

Besondere Überraschung aus „Zurück in die Zukunft“

Außerdem wird es beim „Ball der Technik“ eine ganz besondere Überraschung aus dem Film „Zurück in die Zukunft“ geben. „Darauf sollte man gespannt sein“, will Paul Lehner, Schulsprecher der HTL für Lebensmitteltechnologie, nicht zu viel verraten. „Ich hab erst geglaubt, es ist ein lustiges Gerücht, aber es scheint Realität zu werden“, freut sich Oskar Polster, Stellvertreter von Clemens Bauer als HTL-Schulsprecher.

Tonaufnahmen für die Mitternachtseinlage einsprechen - auch das gehört zu den Aufgaben während der Vorbereitung. Foto: zVgBauer

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.