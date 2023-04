Am 28. April „Ich gelobe!“: 45 Rekruten schwören in Sitzendorf den Treueeid

Bereiten gemeinsam die feierliche Angelobung in Sitzendorf vor (v.l.): Herwig Graf von der Mistelbacher Bolfras-Kaserne und Bürgermeister Martin Reiter. Foto: Dietmar Bodensteiner

P anzer und Co. fahren am 28. April in Sitzendorf auf, wenn Rekruten der Mistelbacher Bolfras-Kaserne angelobt werden. Bevor die jungen Soldaten am Hauptplatz aufmarschieren und die Militärmusik aufspielt, steht eine Geräteschau auf dem Programm.