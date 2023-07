Bezirk Hollabrunn bei Sommer-Genusstour 13 Mal vertreten

Das Weinviertel präsentiert sich im Sommer als Genuss-Eldorado rund um fruchtige Beeren, saftige Marillen und weitere spannende Erzeugnisse. Das soll bei der Genusstour am ersten August-Sonntag von 10 bis 19 Uhr hergezeigt werden. Eine Traktorrundfahrt zu Marillenbäumen, die Besichtigung einer Bäckerei und einer Brauerei und das Naschen köstlicher Beeren direkt auf dem Feld sind Beispiele für die Aktivitäten, die bei 30 ausgewählten Betrieben auf dem Programm stehen. Einblicke in den Obstanbau, in die Verarbeitung von regionalen Produkten und vieles mehr werden im Rahmen von rund 45-minütigen Betriebsführungen bei freiem Eintritt gewährt.

Für die Teilnahme an den Betriebsführungen, die im Zwei-Stunden-Rhythmus stattfinden, ist in den meisten Fällen keine Anmeldung erforderlich. Besucher können einfach vorbeikommen und sind herzlich willkommen. Der erste Rundgang startet bei allen Produzenten um 10 Uhr, die letzte Führung findet um 18 Uhr statt. Den gesamten Tag gibt es die Möglichkeit für Verkostungen und den Kauf von Produkten. „Entdecken, kosten & mitnehmen“ lautet das Motto.

Personen hinter den Produkten vor dem Vorhang

„Ziel der Sommer-Genusstour im Weinviertel ist die Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung für regionale Produkte. Die Veranstaltung zeigt nicht nur die große Vielfalt und Bandbreite an Weinviertler Erzeugnissen, sie holt auch die Personen, die hinter den Produkten stehen, vor den Vorhang“, erläutert Johannes Pleil, Projektleiter der Weinviertel Tourismus GmbH.

Bei der Veranstaltung, die heuer ihre fünfte Saison begeht, handelt es sich um eine gemeinsame Aktion von Weinviertel Tourismus und „KOSTBARES Weinviertel“, einer Initiative der Leader-Regionen Weinviertel Ost und Weinviertel-Manhartsberg in Zusammenarbeit mit der ARGE zur Landentwicklung im Raum Hollabrunn.

Aus dem Bezirk Hollabrunn dabei:

Hauser‘s Hölzlmühle (2070 Retz)

Gutes vom Gutshof (2070 Unternalb)

Bio à la Karth (3741 Pulkau)

Glanz Edelbrände (2054 Alberndorf)

Göttinnen Vermouth (2061 Untermarkersdorf)

Gutes aus Obritz (2061 Obritz)

Weinviertler Weinbergschnecken (2061 Obritz)

Weinviertler Heuriger & Hofladen Seidl (2020 Hollabrunn)

Stadlschwein & Hühnermobil Fam. Kraus (2041 Maria Roggendorf)

Gemüsemanufaktur Kemeter (2023 Nappersdorf)

Hofladen Plöch „Wia daham“ (2032 Enzersdorf im Thale)

Weinbau Pamperl (3710 Ziersdorf)

Weingut Franz Bauer (2013 Göllersdorf)

www.weinviertel.at/genusstour-sommer