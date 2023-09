Am Hauptplatz „Immer wieder gefährlich“: Maissau schafft Elternhaltestellen

Alexandra Piller mit den Kindern Ben und Sarah sowie Vizebürgermeisterin Michaela Gilli-Brickl (2.v.l.) bei der neuen Elternhaltestelle in Maissau. Foto: Stadtgemeinde Maissau

D as es vor der Schule immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen ist, wurden in der Stadtgemeinde Maissau nun Bereiche geschaffen, in denen Eltern ihre Kinder aus- und einsteigen lassen können und diese von dort den Weg zur und von der Schule gefahrlos zu Fuß absolvieren können.