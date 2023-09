Pfadis starten in die Saison und freuen sich auf ihren 90er

Die Kinder erwartet ein Stationenbetrieb für alle Altersgruppen. Begleitpersonen und Erwachsene können das Treiben entspannt bei Kaffee und Kuchen beobachten. Den Abschluss bildet wie jedes Jahr die Bekanntgabe der Heimstundentermine für alle Stufen. Kinder, die die Stufe wechseln, werden schupfend überstellt.

Ursprünglich war außerdem geplant, das 90-jährige Bestehen der Hollabrunner Pfadfindergruppe gleich an diesem Tag mitzufeiern, und zu einem großen Fest mit Grill, Live-Musik und Spielen für alle Generationen einzuladen. „Für ein solches Fest werden allerdings viele ehrenamtliche Hände benötigt, die für das kulinarische Wohl und die gute Stimmung unter den Gästen sorgen“, berichtet Barbara Sturmlechner, dass es zu einer Planänderung kam.

Altpfadfinder, frühere Leiter und befreundete Pfadfinder aus anderen Gruppen stehen am Grill oder sorgen mit Gitarre und Cajon für Musik. Am 30. September wird es so weit sein: Bevor die Lost Boyscouts aufspielen, wecken die Pfadis schöne Erinnerungen an die Lager und Aktivitäten der vergangenen Jahre. „Ein Fest für alle Sinne!“, freut sich Sturmlechner.