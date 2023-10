Jahrhundertfußballer soll Hardegg auf Platz eins kicken

Hardegg, die kleinste Stadt Österreichs, begeistert seine Besucher durch seine romantische Lage im engen Talkessel der Thaya und der Fugnitz. Die Stadt liegt eingebettet in die wilde Tallandschaft des grenzüberschreitenden Nationalparks Thayatal-Podyjí. Anfang Oktober wurde sie, wie berichtet, im Rahmen der „9 Plätze – 9 Schätze“ Vorausscheidung zum schönsten Platz in Niederösterreich gewählt. Nun fiebert Hardegg dem Finale der ORF-Show am Nationalfeiertag entgegen.

Bürgermeister Friedrich Schechtner führt den Sieg in der Landesausscheidung auf eine große Verbundenheit der Hardegger und vieler Gäste mit der kleinsten Stadt Österreichs zurück: „Es gibt viele Menschen, die von Hardegg begeistert sind und für Hardegg abgestimmt haben. Die Teilnahme an der Endausscheidung ist eine große Chance, um noch bekannter zu werden. Bereits jetzt kommen viele Besucher aufgrund der aktuellen Berichterstattung zu uns.“

Erste Vorbereitungen, wie zum Beispiel eine Verbesserung des Parkleitsystems und ein Informationsabend für die Bevölkerung, wurden bereits umgesetzt. Am Nationalfeiertag werden „NÖ heute“-Moderator Thomas Birgfellner und Fußballlegende Herbert Prohaska Hardegg in der ORF-Show vertreten. Die Stadtgemeinde Hardegg wird mit einer 20-köpfigen Delegation bei der Live-Sendung vertreten sein. Auch in Hardegg kann man an dem Ereignis bei einem gemeinsamen Live-Viewing im Nationalparkhaus teilnehmen und mitvoten.

Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska wird für Hardegg die Werbetrommel rühren. Foto: APA/ROBERT JAEGER

„9 Plätze - 9 Schätze" ist am 26. Oktober um 20.15 Uhr live in ORF 2 zu sehen; die Auswahl findet bereits zum zehnten Mal statt. Nach der Vorstellung der neun Kandidaten aus den neun Bundesländern beginnt die Publikumswahl des schönsten Ortes in Österreich. Die Stadt Hardegg steht hier in Konkurrenz mit anderen bekannten Ausflugszielen, wie der Eisriesenwelt in Salzburg, der Burg Landskron in Kärnten oder dem Palmenhaus in Wien.

Bürgermeister Schechtner bittet um die Stimme für Hardegg: „Unter der Telefonnummer 0901 05 909-02 gibt man Hardegg, der kleinsten Stadt Österreichs, seine Stimme bei der Wahl zum schönsten Platz Österreichs!“

Wanderung am Nationalfeiertag

Sozusagen als Einstimmung lädt Nationalparkdirektor Christian Übl am Nationalfeiertag zur Wanderung ein: „Alle jene, die sich von der Schönheit Hardeggs vor Ort überzeugen wollen, haben bei unserem alljährlichen Nationalparkwandertag am 26. Oktober um 10 Uhr eine gute Gelegenheit dazu.“ Die Gruppe startet beim Nationalparkhaus und marschiert durch den herbstlichen Laubwald zu einem Aussichtspunkt mit einem wunderbaren Ausblick hinunter auf Stadt und Burg Hardegg.

Ein Teil der Gruppe folgt auf direktem Weg der Thaya zum Umlaufberg und weiter zur Ruine Kaja in Merkersdorf. All jene, die gerne längere Wanderungen unternehmen, marschieren unter der Leitung der Nationalpark-Ranger hinunter nach Hardegg und folgen anschließend dem Lauf der Thaya in Richtung Merkersdorf. Auf der Ruine Kaja ist eine Labstation eingerichtet und ein Volksmusik-Ensemble sorgt in den alten Burgmauern für zauberhafte Stimmung.

Nähere Infos zum Nationalparkwandertag unter www.np-thayatal.at. Eine Anmeldung ist erforderlich.