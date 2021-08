Wenn schon kein Kino, dann legt sich der Filmclub Retz kulturell anders ins Zeug. Explizit empfiehlt der verdienstvolle Verein noch zwei weitere Sommerveranstaltungen am Hauptplatz in Retz.

So folgt am Samstag, 7. August, der Auftritt von Tini Trampler und den „Playbackdolls“ (20.30 Uhr). Bei den „Playbackdolls“ kulminieren Vaudeville und Elektronik, Blues und Industrial, slawische Folklore und Rumpelrock à la Tom Waits, Ragtime und New Wave zu hochemotionalen und tanzbaren Liedern. Was will man mehr. Dazu die Stimme von Tini Trampler, die mühelos zwischen strahlender Diva, rauchiger Chansonette und agitatorischer Punklady changiert.

Und definitiv eine Empfehlung ist Harri Stojka. Am 21. August um 20 Uhr kann man diesem einzigartigen Künstler, samt dem „Hot Swing Trio“ und „special guest“ Herb Berger, bei der „Arbeit“ zusehen.

„Wenn der Wiener Harald Wakar Stojka in die Saiten haut, geht die Post ab“, formulierte es „Das Musiker-Fachmagazin“ erst kürzlich. Bei Starkregen finden die Konzerte im Kulturhaus Schüttkasten statt.