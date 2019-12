Am 27. Dezember lädt der Hollabrunner Kellergassenverein zum Eintauchen in die geheimnisvolle Unterwelt der Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn. Acht Keller im Abschnitt zwischen Zehetplatz und dem Ende der Kellergasse sind an diesem Tag von 15 bis 18 Uhr geöffnet und bieten spannende Einblicke in die Kellerröhren.

„Wir greifen an diesem Tag den alten Brauch der Schlankltage zwischen Weihnachten und Dreikönig auf, an denen Knechte und Mägde frei hatten und die Weinbauern in den Kellern zusammenkamen, um den neuen Wein zu verkosten und das alte Jahr gebührend zu verabschieden“, lädt Kellergassenobmann Manfred Breindl dazu ein, eine neue Facette der Kellergasse zu entdecken.

Oberirdisch kann der Themenweg „Auf den Spuren der Kellerkatze“ übrigens auch in den Wintermonaten begangen werden. Lediglich der Getränkeautomat und das Picknickkorb-Service sind im Jänner und Februar aus Witterungsgründen außer Betrieb.

Folgende Kellerbesitzer machen am 27. Dezember ihre Kellerröhren zugänglich (in der empfohlenen Besuchsreihenfolge):

Robert und Eva Köllner

Familie Stockinger

Josef Nusser

Friedrich Hainzl

Familie Grabl – Lösskeller des Themenweges

Karl Rohringer

Johanes Potschka

Familie Schnötzinger

Im Schnötzinger-Keller lädt der Kellergassenverein zu Imbiss und Getränken. Unterwegs gibt es beim Stadtwappen-Brunnen eine Labestation mit Glühwein.