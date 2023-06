Hollabrunner Mittelschüler auf Wanderung mit zwei Ziegendamen

Bedingung war eine mindestens fünf Kilometer lange Wanderung entlang eines „Tut gut!“-Weges, gesunde Ernährung beim Wandern und originelle Ideen zur Förderung der Freude an der Bewegung in der Natur. Die Erstklässler der Mittelschule Hollabrunn hatten dafür eine besondere Idee, der von der Jury mit dem Sieg in der Region Weinviertel belohnt wurde.

Gewandert wurde entlang des Kellerkatzenweges in der Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn. Ausgangspunkt war die Schule. Von dort ging es zum Bauernhof der Familie Bernreiter, die einen kleinen Hofladen mit gesunden selbsterzeugten Produkten betreibt. Neben Hühnern leben auch zwei Ziegen bei Eva Bernreiter, Nelly und Frieda. Nach einer kurzen Erklärung über den Hof ging es weiter auf dem Wanderweg, doch ab jetzt mit den beiden Ziegen!

Das war für die Kids ein Riesenspaß, denn anfangs wollten die beiden Ziegendamen nicht so recht an der Seite von 50 Kindern mitgehen. Nach ein paar Minuten klappte es jedoch perfekt und so ging es hinauf zur Reblaus, wo einige engagierte Eltern schon mit einer gesunden Schuljause auf die drei Klassen warteten. Das gesunde Gebäck wurde von der Firma „Resch&Frisch“ gesponsert, dazu gab es köstliches Gemüse und Obst, Käse und Saft. Nach der Stärkung durften sich die Kids auf einer großen Wiese bei Spielen austoben, bevor die Wanderung fortgesetzt wurde.

Übrigens: Im Rahmen der Gala „30 Jahre Tut gut!“ in der Werft Korneuburg wurde die Mittelschule Hollabrunn von Landesrat Ludwig Schleritzko für ihr Engagement als „Gesunde Schule“ mit einem Gütesiegel ausgezeichnet.