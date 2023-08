Beats und Bubbles im bunt beleuchteten Amethyst-Park

Schon der Auftritt von Zauberclown Poppo brachte die Kinderaugen zum Strahlen. Anschließend verwandelten die Bubble Fairies - die Seifenblasenfeen - den Park in einen magischen Zauberwald. Parallel zum Veranstaltungsprogramm waren sowohl der einzigartige Amethyst-Schaustollen als auch das faszinierende Edelsteinhaus zur freien Besichtigung geöffnet.

Mit dem Sonnenuntergang startete das Duo "Queens Beat" seine von Didgeridoo-Sounds und treibenden Beats geprägte Show, die für ausgelassene Stimmung und einen perfekten Ausklang sorgte.

Mit seiner individuellen Musik sorgte das Duo "Queens Beat" in abendlicher Atmosphäre für Unterhaltung. Foto: Andreas Anker

Am Ende der Sommerferien wartet mit den Spiel- & Spaß-Tagen, die sich von 28. August bis 1. September über die gesamte letzte Ferienwoche erstrecken, das nächste große Spektakel für alle Kleinen. An jedem Wochentag wird ein besonderer Themenschwerpunkt mit eigens konzipiertem Programm geboten. Unter anderem wird eine Märchenerzählerin live in der Amethyst-Welt zu erleben sein. Einen zwitschernden und gefiederten Schwerpunkt gibt es im Rahmen eines eigenen Vogel-Abenteuertages.

